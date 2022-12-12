MAGİC CHRISTMAS MARKET’ 21 ARALIK’TA BAŞLIYOR
Yeni yıla sayılı günler kala bir birinden ayrıcalıklı markalar Ziyaretçiler World Academy katkılarıyla ‘Magic Christmas Market’te bir araya geliyor. 21 Aralık 2022 Çarşamba günü, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul’da kapılarını açacak olan bu sihirli yeni yıl marketi müzik ve eğlence dolu bir atmosfer ile misafirlerini ağırlayacak.
World Academy katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, ayrıcalıklı markalarla boğazın etkileyici atmosferinde buluşmak ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamak mümkün olacak. Yılın en görkemli zamanlarında ‘Magic Christmas Market’te ayrıcalıklı bir gün geçirmek ve alışveriş ve eğlencenin en sihirli halini yakalamak isteyen misafirler için bu fırsat kaçmaz.
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
Aralık 2022
|İmsak
|06:40
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|08:12
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|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:09
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|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
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|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
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|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
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|23
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|13
|23
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|22
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|14
|17
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|13
|16
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|12
|16
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|15
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|14
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|13
|13
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|13
|13
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|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Rizespor
|16
|29
|3. Keçiörengücü
|16
|29
|4. Samsunspor
|16
|28
|5. Bodrumspor
|16
|28
|6. Pendikspor
|15
|26
|7. Boluspor
|16
|26
|8. Bandırmaspor
|16
|25
|9. Manisa FK
|16
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|16
|21
|12. Göztepe
|15
|21
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Erzurumspor
|16
|17
|15. Tuzlaspor
|16
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|16
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
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|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
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|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
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|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4