Magazin Gazetecileri Derneği, ekranların ve gazetelerin başarılı isimlerini ödüllendirdi

Magazin Gazetecileri Derneğince (MGD) bu yıl 25'incisi düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nin kazananları ödüllerine kavuştu.

CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen törende, Yazılı Basın kategorisinde, "Röportaj" dalında Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Dilek Dallıağ, "Türker İnanoğlu: Siyah beyaz filmleri izleyip hüngür hüngür ağlıyorum" başlıklı haberiyle ödül kazandı. Aynı dalda, Barbaros Tapan ile Merve Yurtyapan da ödül alan isimler arasında yer aldı.

Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Sarıkaya'nın da katıldığı gecede, TRT'de yayımlanan Masumlar Apartmanı "Yılın En İyi Dizisi" ödülüne layık görülürken, dizinin başarılı oyuncuları Ezgi Mola ile Birkan Sokullu ise "Yılın En İyi Dizi Oyuncusu" ödüllerinin sahibi oldu.

Oyuncu Ezgi Mola gecede yaptığı konuşmada, Masumlar Apartmanı dizisinin yönetmenleriyle birlikte keyifli bir yolculuğa çıktığını dile getirerek, "Aslında bir şekilde kendimizle yüzleşmeye başladık. İnsanlara şifa olmaya çalıştık. Ben gerçekten bu ekibin içinde olduğum, böylesine kıymetli oyuncu arkadaşlarımla, böyle bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum." dedi.

Birkan Sokullu da dizinin kendisi için mesleki ve kişisel anlamda çok şey keşfettiği bir süreç olduğunu belirterek, "Bu dönemi oldukça yetenekli insanlarla paylaşma fırsatı buldum. Zor ve acılı bir süreç oluyor bu, tahmin edersiniz ki. Fakat her biri bunu çok keyifli hale getirdi. Baştan aşağı tüm departmanlardaki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla bu ödülü ve bu süreci paylaşmak çok keyifli." diye konuştu.

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisi "Yılın Aksiyon Dram Dizisi" ödülünü aldı. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal Yurtçu ile Çağlar Ertuğrul da "Yılın Aksiyon Dram Dizisi Oyuncusu" dalında ödüle layık görüldü.

Çekimler nedeniyle törene gelemeyip video gönderen genç oyunculardan Çağlar Ertuğrul, "Gönül isterdi ki orada olalım ama çok yoğun çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde yeni sezona girdik. Umarım daha iyi şekilde, ekranda seyirciyle buluşuruz." derken, Deniz Baysal Yurtçu ise "Bu ödülü aldığım için çok mutluyum ama aranızda olamadığım için de bir o kadar üzgünüm. sizin nezdinizde, tüm ekip arkadaşlarıma buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bu hikayeleri anlatma ihtiyacı hissettim"

"Yılın Tiyatro Oyunu" ödülü, Songül Öden'in oynadığı "Lal Hayal"e verildi. "Yılın Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülünü de alan Öden, çalışmaları sırasında birçok kadının hikayesine tanıklık ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kalbime dokunan hikayeler oldu. Uykularım kaçtı. Sonra bu hikayeleri anlatma ihtiyacı hissettim, bildiğim en iyi yol olan tiyatroyla. Bu anlatım yolunda bana yardımcı olan tüm Lal Hayal ekibine sonsuz teşekkür ediyorum ve dünyanın herhangi bir yerinde, bu oyundaki 7 kadının yaşadığı zorlukları yaşayan, buna rağmen yılmayan bütün kız kardeşlerim adına alıyorum bu ödülü."

Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu da "Yılın Erkek Tiyatro Oyuncusu" seçildiği gecede, Haluk Bilginer "Türkiye’nin Sanat Elçisi" ödülünün sahibi oldu.

"Yılın Drama Kadın Dizi Oyuncusu" Alina Boz, "Yılın Drama Erkek Dizi Oyuncusu" Feyyaz Duman, "Yılın Romantik Kadın Dizi Oyuncusu" Burcu Özberk, "Yılın Romantik Erkek Dizi Oyuncusu" İlhan Şen, "Yılın Romantik Dram Kadın Dizi Oyuncusu" Hande Erçel, "Yılın Romantik Dram Erkek Dizi Oyuncusu" Kerem Bürsin, "Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu-Kadın" Esra Bilgiç, "Yılın Aksiyon Dizi Oyuncusu-Erkek" Murat Yıldırım, "Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu-Kadın" Öykü Karayel, "Yılın Dijital Platform Dizi Oyuncusu-Erkek" Fatih Artman oldu.

"Yılın Drama Dizisi" Kardeşlerim, "Yılın Romantik Komedi Dizisi" Aşk Mantık İntikam, "Yılın Romantik Dram Dizisi" Sen Çal Kapımı, "Yılın Aksiyon Dizisi" Ramo, "Yılın Dijital Platform Dizisi" Bir Başkadır ödüle layık görülen yapımlar arasında yer aldı.