Maceo Plex 7 Ekim’de İstanbul’da!

1993 yılında başladığı müzikal yolculuğu süresince tüm müzik dünyasını akıl almaz yeteneğiyle şaşırtan, fütüristik seslerle house, techno, old school electro ve experimental nu-wave janralarını buluşturarak büyüleyici dans ritimleri elde eden elektronik müzik dünyasının benzersiz ismi Maceo Plex; Charm Music, Label Project ve Robin Music Agency iş birliği ile 7 Ekim'de Volkswagen Arena sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Akıllara kazınacak bir performans gerçekleştirecek olan Ellum Audio’nun sahibi Maceo Plex’in öncesinde ise yine Ellum'un değerli sanatçılarından Avnu ile Türkiye'nin en iyi elektronik müzisyenlerinden olan Sezer Uysal, kabini ele geçirerek müzikseverlere benzersiz bir müzikal serüven yaşatacaklar.

Elektronik müzik dünyasında gerçek bir güç olarak anılan 1978 Texas doğumlu Maceo Plex (Eric Estornel), Maetrik, Mariel Eto ve Maceo lakabı dahil olmak üzere birden fazla takma ad altında müzik yaptığı her çalışması yayınlandığı yıl hit olarak şarkıları haftalarca zirvede kaldı. Müzik dünyasında yarattığı değişimlerle hem kendi nesli olan müzisyenleri etkileyen hem de müzikseverler tarafından milyonlarca dinlemeye ulaşan Maceo Plex, 7 Ekim Cuma saat 19:00’de Volkswagen Arena sahnesinde eşsiz bir konsere imza atacak.