MABEL MATİZ’DEN YENİ ALBÜM

Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Kahrettim”, güçlü duygusal anlatımı ve güncel sound deneyimi ile dinleyeni hemen yakalayan, midtempo bir şehir şarkısı.

Prodüksiyonu Flytones tarafından yapılan ve Da Poet’in de katkılarıyla tamamlanan urban pop şarkı, synth pop ve heavy synth etkileşimleri taşımakta. “Kahrettim”, “itiraf”, “kabul” ve “vazgeçiş” gibi içsel temaları işliyor ve bu kırılgan deneyimlerin altında yatan güçlü, dönüştürücü potansiyelin altını çiziyor.

Mix’i Flytones, mastering’i ise Metropolis Stüdyoları’nda Matt Colton tarafından yapılan şarkının artwork çalışması İspanyol sanatçı Joan Manel Pérez’e ait.

“Kahrettim”in video klibi Almanya’nın çıkış yapan yönetmenlerinden Mirza Odabaşı tarafından Berlin ve İstanbul’da çekildi. 5 gün süren çekimlerde, içinde Mabel Matiz’in de bulunduğu çeşitli sanatçıların performanslarına, günlük hayatın içinden hikayelere ve yoğun şehir görüntülerine yer verildi.

“Kahrettim” 12 Mart Cuma günü Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayında!