Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Salgınla savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak
Salgınla savaşta başarı gösterilen ilk...
Dünya Süper Ligi'ne giren Türk üniversiteleri açıklandı
Dünya Süper Ligi'ne giren Türk...
Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edecek
Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya...
Türkiye'de üretilen 'Xiaomi' akıllı telefonlar nisanda satışa sunulacak
Türkiye'de üretilen 'Xiaomi' akıllı telefonlar...
Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı
Tematik denetimlerde 2 bin 71...

MABEL MATİZ’DEN YENİ ALBÜM

Türk pop müziğinin yenilikçi ismi, yorumcu ve besteci Mabel Matiz’in, yapımı devam eden 5.albümünden ilk tekli çalışması; “Kahrettim” 12 Mart Cuma günü dinleyicisiyle buluşuyor.

MABEL MATİZ’DEN YENİ ALBÜM

Sözü ve müziği Mabel Matiz’e ait olan “Kahrettim”, güçlü duygusal anlatımı ve güncel sound deneyimi ile dinleyeni hemen yakalayan, midtempo bir şehir şarkısı.

Prodüksiyonu Flytones tarafından yapılan ve Da Poet’in de katkılarıyla tamamlanan urban pop şarkı, synth pop ve heavy synth etkileşimleri taşımakta. “Kahrettim”, “itiraf”, “kabul” ve “vazgeçiş” gibi içsel temaları işliyor ve bu kırılgan deneyimlerin altında yatan güçlü, dönüştürücü potansiyelin altını çiziyor.

Mix’i Flytones, mastering’i ise Metropolis Stüdyoları’nda Matt Colton tarafından yapılan şarkının artwork çalışması İspanyol sanatçı Joan Manel Pérez’e ait.

Kahrettim”in video klibi Almanya’nın çıkış yapan yönetmenlerinden Mirza Odabaşı tarafından Berlin ve İstanbul’da çekildi. 5 gün süren çekimlerde, içinde Mabel Matiz’in de bulunduğu çeşitli sanatçıların performanslarına, günlük hayatın içinden hikayelere ve yoğun şehir görüntülerine yer verildi.

Kahrettim” 12 Mart Cuma günü Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi Mabel Matiz resmi Youtube kanalında yayında!

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mabel MatizMagazin Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.