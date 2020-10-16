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MABEL MATİZ'DEN YENİ SİNGLE ÇALIŞMASI "TOY"

Türk Pop müziğinin yenilikçi ismi Mabel Matiz, yeni teklisi “Toy” ile bir kez daha dinleyicisini selamlıyor.

MABEL MATİZ'DEN YENİ SİNGLE ÇALIŞMASI "TOY"

Genç kuşağın başarılı prodüktörlerinden Dj Artz ile bir araya gelen sanatçı, şarkısında, Anadolu deyişlerinin saflığını, yoğun 808 ve distorted seslerle birleştirerek, pop temasına yeni bir boyut kazandırıyor.

Kapak tasarımını Peru’lu sanatçı Jordy García Paredes’in yaptığı şarkının video klibi, belgesel ve video art çalışmalarıyla tanınan sanatçı Osman Özel tarafından çekildi. Kayaköy ve Patara gibi Türkiye’nin önemli kültürel miras noktalarında çekilen ve çekimleri 4 gün süren klipte kalabalık bir dans ve cast ekibi sanatçıya eşlik etti. 

Öz arayışının güncel bir ifadesi olan “Toy” 16 Ekim’de Pose Records etiketiyle yayında! 

Anahtar Kelimeler:
Mabel MatizToyTürk Pop MüziğiMüzikPose Records
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