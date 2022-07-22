Lübnan Milli Kütüphanesinde 'Türkiye Kitaplığı Bölümü' açılacak
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi tarafından gönderilen onlarca Türkçe ve İngilizce kitap Lübnan Milli Kütüphanesine hibe edildi.
KÜLTÜR-SANAT 22.07.2022, 22:10
Türk tarihi, edebiyatı, sanatı ve turizmi gibi konuları kapsayan 190 kitaptan oluşan seçkinin Lübnan tarafına teslimi için başkent Beyrut'taki Milli Kütüphanede düzenlenen törene Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Visam el-Murtaza, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir katıldı.
Kütüphaneyi Lübnanlı Bakan Murtaza ile gezen Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'den gelen eserlerle ilgili bilgi verdi ve bu kitapların da halkın istifadesine sunulması için kütüphane içinde "Türkiye Kitaplığı Bölümü" kurulacağını söyledi.
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