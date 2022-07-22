Lübnan Milli Kütüphanesinde 'Türkiye Kitaplığı Bölümü' açılacak

Türk tarihi, edebiyatı, sanatı ve turizmi gibi konuları kapsayan 190 kitaptan oluşan seçkinin Lübnan tarafına teslimi için başkent Beyrut'taki Milli Kütüphanede düzenlenen törene Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Visam el-Murtaza, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir katıldı.

Kütüphaneyi Lübnanlı Bakan Murtaza ile gezen Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'den gelen eserlerle ilgili bilgi verdi ve bu kitapların da halkın istifadesine sunulması için kütüphane içinde "Türkiye Kitaplığı Bölümü" kurulacağını söyledi.