Londra Kitap Fuarı'nda 'Türkiye' standı büyük ilgi gördü
İngiltere'nin başkenti Londra'da yayıncılık ve telif satışı sektörünün önemli buluşma noktalarından olan Londra Kitap Fuarı'nda, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde açılan "Türkiye" standı büyük ilgi gördü.
Başkent'teki Olympia London'da fuar alanında düzenlenen ve 7 Mart'a kadar sürecek Londra Kitap Fuarı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlık ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) adına iki farklı stantla katıldı.
Stantlarda, Türkiye'den 10 yayınevi de telif ve eser satışı görüşmeleri için davetli olarak yer aldı.
Fuarda, Türkiye'den getirilen bine yakın Türkçe eserin yanı sıra daha önce "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi (TEDA)" kapsamında desteklenen dünyada 85 farklı ülkede basılmış 150 esere de yer verildi.
Türkiye standının açılış resepsiyonuna, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Londra YEE Müdürü Dr. Mehmet Karakuş'un yanı sıra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ile İTO yönetim kurulu üyeleri katıldı.
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