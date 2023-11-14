Locarno Film Festivali ilk kez İstanbul’da!

Endüstri baskılarına rağmen sinemada yenilikçiliği öne çıkaran film seçkisi, tarzı ve etkinlikleriyle dünyanın en eski film festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan filmler, Türkiye’de ilk kez İstanbul Modern Sinema’da gösteriliyor.

Geçtiğimiz yaz 76. yaşını kutlayan İsviçre’nin en prestijli film etkinliği Locarno Film Festivali’nden ödüllerle dönen filmlerden oluşan bir seçkiyi hazırladıklarını dile getiren İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, “Her yıl ağustos ayında düzenlenen ve dünyanın en eski festivallerinden biri olan Locarno Film Festivali, bu yıl da birbirinden etkileyici filmlere ev sahipliği yaptı. Seçkiyi hazırlarken farklı coğrafyalardan genç sinemacıların ödüllü filmlerini Türkiye'den izleyicilerle buluşturmayı önceliklendirdik” dedi.

Seçkide yer alan ve her biri Türkiye prömiyerini yapacak olan filmler arasında, bu yılki Altın Leopar’ın sahibi ve yurt dışına çıkma yasağı olan İranlı yönetmen Ali Ahmadzade’nin Kritik Bölge’si, “En İyi Avrupa Filmi” seçilen Fransız sinemasının sıra dışı yönetmeni, Quentin Dupieux’nün son filmi Yannick ve festivalde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Ukraynalı yönetmen Maryna Vroda imzalı Bozkır da bulunuyor.

Program konuğu Sırp yönetmen Dragan Bjelogrlić

Seçkide ayrıca 1950’ler Belgrad’ında tıp ve nükleer bilimler arasındaki tarihi bir kesişimi anlatan Formülün Bekçileri filmi de yer alıyor. Filmin yönetmeni ve aynı zamanda Sırp sinemasının ünlü oyuncularından Dragan Bjelogrlić, 23 Kasım Perşembe 18.00'deki gösterime katılacak ve ardından sinemaseverlerin sorularını cevaplayacak.

DEĞİŞMEYEN RESİM, 2023

İspanya, Fransa

Yönetmen: Laura Ferrés

Oyuncular: Rosario Ortega, Dolores Martínez, Saraida Llamas

Güney İspanya'da genç bir anne olan Antonia, köyündeki baskılar sonucu bir gece ortadan kayboluyor. 50 yıl sonra ve daha kuzeyde, içine kapanık bir cast direktörü olan Carmen, siyasi bir partinin kampanyasında kullanmak üzere şehre yeni gelmiş “normal” bir insan arıyor. Arayışında, ilk bakışta göründüğünden çok daha fazlasını paylaşacağı bir satış görevlisi olan Antonia ile tanışıyor. Endülüs'ten Katalonya'ya göç edenlerin hikâyeleri ve şarkılarından ilham alan bu iki kadının iç içe geçen aşk ve yalnızlık hikâyesi, cesur ve garip güzellikte bir dille anlatılıyor.

23 Kasım 2023, Perşembe 13.00

26 Kasım 2023, Pazar 13.00

İLK DAVA, 2023

Fransa

Yönetmen: Victoria Musiedlak

Oyuncular: Noée Abita, Anders Danielsen Lie, Alexis Neises

Nora, 26 yaşında yeni mezun bir avukat olarak ilk cinayet davasına atıldığında gerçek hayatta hiç deneyimi olmadığını hisseder. İlk müvekkiliyle yaptığı ilk görüşmeden başlayarak tüm soruşturma sürecinde hem özel hayatında kendi sosyal ve cinsel kimliğiyle ilgili hem de kendini ait hissetmediği acımasız iş dünyasında henüz bilmediği kurallara uymaya ve kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Bu ilk uzun metraj filmin başrollerinde Fransız sinemasının yükselen yıldızı Noée Abita ve Joachim Trier’in filmlerinden tanıdığımız Anders Danielsen Lie yer alıyor.

23 Kasım 2023, Perşembe 11.00

25 Kasım 2023, Cumartesi 15.00

BOZKIR, 2023

Ukrayna, Almanya

Yönetmen: Maryna Vroda

Oyuncular: Nina Antonova, Oleksandr Maksiakov, Oleg Primogenov

Festivalde “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Ukraynalı film, Sovyet sonrası toplumda insanlar arasındaki yabancılaşmayı inceleyen sakin bir dram. Ölüm döşeğindeki annesine bakmak üzere köydeki evine dönen Anatoliy, kendisinden çok farklı karakterdeki kardeşi ve sevdiği kadınla buluşur, geçmişini ve hayatını yeniden sorgular. Üstelik ölmeden hemen önce annesi gömülü bir hazineden de bahsetmiştir. Film Anatoliy üzerinden toprak ve hafıza ilişkisine bakarken, tarihi sessizce bastırmış bir kuşak insanı da belgesel tarzında kaydediyor. Bozkır, özellikle kış manzarasına odaklı sinematografisiyle etkileyici.

23 Kasım 2023, Perşembe 15.00

25 Kasım 2023, Cumartesi 17.00

FORMÜLÜN BEKÇİLERİ, 2023

Sırbistan, Slovenya

Yönetmen: Dragan Bjelogrlić

Oyuncular: Alexis Manenti, Radivoje Bukvic, Lionel Abelanski

1958, Belgrad. Soğuk Savaş’ın ortasında genç bir grup komünist bilim insanı, bir deney sırasında ölümcül miktarda uranyumla radyasyona maruz kalır. Onları tedavi etmek için Profesör Mathé tarafından Paris'e gönderilirler. Mathé, onların nükleer bir silah yapmakta olduklarına inanarak ilk kez insan kemik iliği nakli önerir. Bu yaşayan insanlar üzerinde uygulanan ilk deneyin sonuçları ne olacaktır? Tıp ve nükleer bilimin kesiştiği ve az bilinen tarihi bir olayı gün yüzüne çıkaran film, hâlâ dünya gündeminden düşmeyen nükleer savaş gerçeğine de göndermede bulunuyor.

23 Kasım 2023, Perşembe 18.00

26 Kasım 2023, Pazar 17.00

TÜM YANGINLAR, 2023

Meksika

Yönetmen: Mauricio Calderón Rico

Oyuncular: Ximena Ayala, Antonio Fortier, Iliana Donatlán

Meksikalı yönetmenin bu ilk uzun metrajı, duyarlı bir büyüme hikâyesi. Bruno, küçüklüğünden beri kibritleri, ateş yakmayı ve yaktığı ateşi sonuna kadar izlemeyi seven ergen bir oğlan. İki yıl önce kaybettiği babasını özleyen ve annesinin yeni bir adamla olan ilişkisinden rahatsız olan Bruno, arkadaşı Ian ile boş arazilerde piromani videoları çeker ve bu videolarla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi oluşturur; hatta Daniela adlı genç bir kızla çevrimiçi yeni bir ilişkiye başlar. Bir gün farklı şehirde yaşayan Daniela’yı ziyaret etmek üzere yola çıkar. Bu yolculukta hem kaybıyla hem de kimlik arayışıyla yüzleşecektir.

25 Kasım 2023, Cumartesi 13.00

3 Aralık 2023 , Pazar 13.00

OKUL GEZİSİ, 2023

Bosna-Herksek, Fransa

Yönetmen: Una Gunjak

Oyuncular: Asja Zara Lagumdzija, Maja Izetbegovic, Nadja Spaho

Film, ilkokul mezuniyetini kutlamak amacıyla düzenlenecek sınıf gezisine hazırlanma sürecinde olan İman’ın hikâyesini izliyor. İman mahalleden ve kendinden büyük bir oğlanla yakınlaşırken arkadaşlarına “doğruluk mu cesaret mi” oyunu sırasında cinsel ilişkiye girdiği yalanını söylüyor. Sonra kendi bu beyaz yalanın içinden çıkamıyor ve üzerine sahte bir hamilelik de uyduruyor. Dedikodular ve tartışma, sınıf gezisini tehlikeye atacak kadar kontrolden çıkıyor. Günümüz Bosna-Hersek'inde yaşayan sosyal medya kuşağının beklentilerini ve sınırlarını anlatan umut verici ve sakin tonda bir ilk film.

26 Kasım 2023, Pazar 15.00

30 Kasım 2023, Perşembe 11.00

KRİTİK BÖLGE, 2023

İran, Almanya

Yönetmen: Ali Ahmadzadeh

Oyuncular: Amir Pousti, Shirin Abedinirad, Alireza Keymanesh

Bu yılın Altın Leopar’ını kazanan film, bir uyuşturucu satıcısı olan Amir’in (Amir Pousti) hayatındaki uzun bir geceyi anlatıyor. Amir, GPS’i takip ederek Tahran'ın yeraltı mahallelerindeki sıkıntılı ruhlara, yani farklı sosyal kesimden müşterilerine teselli dağıtıyor. Yönetmenin profesyonel oyuncular yerine gerçek insanları tercih ettiği, ses ve renk tasarımıyla gerçekdışı bir his yakalayan film neredeyse tek mekânda geçiyor ve kitaptaki hemen hemen tüm sansür kurallarını ihlal etme pahasına İran'ın ekranlarda nadir görülen karanlık dünyasını bizlere gösteriyor.

30 Kasım 2023, Perşembe 15.00

2 Aralık 2023, Cumartesi 15.00

İNSAN AKINI 3, 2023

Arjantin, Portekiz

Yönetmen: Eduardo Williams

Oyuncular: Bo-Kai Hsu, Meera Nadarasa, Sharika Navamani

Film, Sri Lanka, Tayvan ve Peru'dan üç arkadaş grubunu takip ederek spekülatif bir ütopya sunuyor. Zamanla birbirlerinin mekân ve hayallerini paylaşmaya başlayan bu insanlar sonunda kolektif bir yürüyüşte buluşuyorlar. İnsan Akını 3 küresel eşitsizlik, çevre felaketleri gibi sorunları dert edinse de asıl birlikte olmanın alternatif yollarını, yeni pratiklerini araştırıyor. Yönetmen, anlatımı ve biçimi yenilikçi olan filmini "bir makine, bir insan ve bir uzaylı" olarak tanımladığı 360 derece kamerasıyla çekti. Sinemaya uyarlanan bu görüntüler, gerçeğe dair şüphe uyandırarak bizi video oyunlarından sosyal medyaya çağdaş ve geçirgen bir izleyici deneyimine davet ediyor.

30 Kasım 2023, Perşembe 13.00

2 Aralık 2023, Cumartesi 17.00

YANNICK, 2023

Fransa

Yönetmen: Quentin Dupieux

Oyuncular: Raphaël Quenard, Pio Marmaï, Blanche Gardin

Fransız sinemasının sıradışı yönetmeni Quentin Dupieux, son filminde, izlemeye gittiği kötü bir bulvar komedisinde keyfi kaçan bir seyircinin ayağa kalkarak gösteriyi kesmesini ve olayları kendi istediği şekilde yönetmesini izler. Yannick’in isyanı, Brecht tavrıyla sanatla ilişkimiz hakkında ilginç sorular ortaya koyarken, günümüz toplumundaki sevgi eksikliği gibi konulara da basit ve hicivli bir şekilde değinir. Yönetmenin kendi ifadesiyle “Filmlerin %99’u sıkıcı. Bu değil” dediği bu absürt komedinin başrolündeki Raphaël Quenard, performansıyla göz dolduruyor. Film, Locarno Film Festivali’nde “En İyi Avrupa Filmi” seçildi.

30 Kasım 2023, Perşembe 17.00

3 Aralık 2023, Pazar 15.00

RÜYA GÖRMEK VE ÖLMEK, 2023

Singapur, Endonezya

Yönetmen: Nelson Yeo

Oyuncular: Peter Yu, Doreen Toh, Kelvin Ho

Bir kadın ve iki erkekten oluşan üç yakın arkadaş yıllar sonra ilk kez bir okul buluşmasında bir araya geliyor. Üçünün dışında kimsenin gelmediği bu buluşmada bugüne kadar bastırdıkları duygu ve arzularıyla mücadele ederken, etraflarında doğaüstü olaylar meydana gelmeye başlıyor. Hayaletlerle kaplı ormanların, balık ve karmaların dünyasında geçen esrarengiz bu aşk üçgeni hipnotik imgeleriyle, rüya ile uyanıklık arasında belirsiz bir yerde devam ediyor. Singapur’dan yenilikçi ve sıra dışı bir ilk film olan Rüya Görmek ve Ölmek mitolojiden folklor öğeleri arasında girdap gibi bir anlatı sunuyor.

2 Aralık 2023, Cumartesi 13.00

3 Aralık 2023, Pazar 17.00