LMV: “Mustafa Necati’nin anısına saygı gösterilsin”

İSKENDER ÖZSOY

Lozan Mübadilleri Vakfı (LMV) ve Türkiye’deki 44 mübadele/mübadil örgütü yayımları ortak açıklamada kararın iptal edilmesini istedi, “Biz mübadil çocuk ve torunları olarak Mustafa Necati’nin anısına saygı gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz.” denildi.

Eski Mübadele İmar ve İskân Bakanlarından, Kuvayı Milliyeci Mustafa Necati’nin mübadillerin gözünde özel bir öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada “O, mübadele sürecinde altı arkadaşı ile verdiği teklif sonucunda Mübadele, İmar ve İskan Bakanlığı’nın kurulmasını sağlamış ve ateşten gömleği giymiştir.” görüşü dile getirildi.

Mustafa Necati’nin Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen mübadillerin iaşe, sağlık, iskan ve taşınmaları için cansiperane çalıştığı belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Mübadillerin denizyolu ile taşınması işini İtalyanların kazanması üzerine bunun doğru olmadığını savunup taşıma işinin Türk denizcilerine verilmesini sağlayarak ulusal denizciliğimize büyük katkı sağlamıştır. Mustafa Necati’nin gerek Kurtuluş Savaşı süresince, gerekse sonrasında toplumsal hayatımıza dokunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Mübadele nedeniyle doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalan büyüklerimizin hayatını kolaylaştırmak için çaba gösteren Mustafa Necati’nin devlete bağışladığı kendi evinden adının silinmesine itiraz ediyoruz. İtirazımız kütüphane yapılmasına değil adının silinmesine. ”

Kurulması düşünülen kütüphaneye “Mustafa Necati Edebiyat ve Göç Eserleri Kütüphanesi” adının verilmesinin istendiği açıklamada ayrıca “Duyarlılığımızı göz önüne alarak kurulması planlanan kütüphaneye evin gerçek sahibi Mustafa Necati’nin adının verilmesi sadece biz mübadil çocuklarını değil; eminiz ki Altay Sporluları, İzmirlileri, Kastamonuluları, Balıkesirlileri, öğretmenleri, hukuk insanlarını ve alfabeyi okuyan herkesi mutlu edecektir.” denildi.

Lozan Mübadilleri Vakfı ve 44 kuruluşun talebi Cumhurbaşkanlığı’na, Meclis Başkanlığı’na, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, siyasi parti başkanlarına, Mustafa Necati’nin görev yaptığı illerin belediye başkanlarına, Altay Spor Kulübüne, mübadil kökenli milletvekillerine de iletildi.