LİSTELERİ ALT ÜST EDEN EMİR CAN İĞREK’TEN ARENA KONSERİ Akşamcı, Nalan, Beyaz Skandalım, Çiftetelli, Kor gibi şarkılarıyla müzik listelerinde rekorlar kıran Emir Can İğrek, bu sene de en çok rağbet gören konser sanatçılarından biriydi. Yıl içindeki on binlerce bilet satışının ardından, en kalabalık konserine Volkswagen Arena’da imza attı.

17 Kasım 2021 Çarşamba 17:19