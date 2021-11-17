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LİSTELERİ ALT ÜST EDEN EMİR CAN İĞREK’TEN ARENA KONSERİ

Akşamcı, Nalan, Beyaz Skandalım, Çiftetelli, Kor gibi şarkılarıyla müzik listelerinde rekorlar kıran Emir Can İğrek, bu sene de en çok rağbet gören konser sanatçılarından biriydi. Yıl içindeki on binlerce bilet satışının ardından, en kalabalık konserine Volkswagen Arena’da imza attı.

LİSTELERİ ALT ÜST EDEN EMİR CAN İĞREK’TEN ARENA KONSERİ

Emir Can İğrek, söz ve bestesi kendisine ait olan 25 şarkıyı, her zaman olduğu gibi, bu özel günde de yanında olan coşkulu sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. Arena, dinleyicileri tarafından hayat mottosu olarak da sahiplenilen şarkı sözlerinin yer aldığı pankartlarla çevrildi. İğrek, 2 bölümden oluşan konserde, Emre Erdemoğlu ve Selen Akyüz imzalı kostümleriyle yer aldı.

ZEYNEP BASTIK KONUK OLDU!

Milyonlarca kez dinlenen düetleri “Dargın”ı birlikte seslendirmek için Zeynep Bastık da sahnede yerini aldı. En yakın arkadaşlarından olan Emir Can İğrek’i, titizlikle hazırlandığı konserinde yalnız bırakmadı.

MÜZEYYEN SENAR SAHNEDE!

Şarkılarının sözlerinde müzik dünyasına imzasını atan isimlere de yer veren Emir Can İğrek, “Kor” parçasında “Belediyenin tüm hoparlörlerinden Müzeyyen çalınsın, vazgeçmişsin benden…” bölümünü seslendirdikten sonra sözü; dev ekranlarda yerini alan Müzeyyen Senar fotoğrafına ve “Benzemez Kimse Sana” yorumuna bıraktı. 3.500 izleyici bu kez Senar’ın mısralarına ortak olarak sürprizi doyasıya yaşadı.

AKŞAMCI SÜRPRİZİ!

Bir sürpriz de “Akşamcı” klibinde ana karakter rolüyle ses getiren, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’nin sevilen oyuncusu Metin Pıhlıs’tan geldi. Klipteki dansını sahnede de gerçekleştiren Pıhlıs’a, Emir Can İğrek ve orkestrası eşlik etti.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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