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LARA’DAN DUYGU YÜKLÜ SONBAHAR ŞARKISI ‘MECBURİ VEDA’

Türk pop müziğin en güçlü yorumcularından Lara, 2020 yazının hitlerinden ‘Sanal Alem’ sonrası yeni single’ı ‘Mecburi Veda’yı Melodi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımlandı.

LARA’DAN DUYGU YÜKLÜ SONBAHAR ŞARKISI ‘MECBURİ VEDA’

Kariyerinin en özel şarkılarından birini yazan Lara, ‘Mecburi Veda’nın herkesin hayatında yer edeceğini söyledi.

Söz ve müziği Lara’ya düzenlemesi Nurettin Çolak’a ait duygu dozu yüksek baladın iddialı görüntülerinden oluşan video klibinin yönetmenliğini Müjdat Kupsi üstlendi.

Usta yorumculuğu ve sesinin gücü ile söylediği her şarkıyı geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Lara, müzik kariyerinde birbiri ardına yayımladığı şarkılarla ikinci baharını yaşıyor. Kendi yazdığı şarkıları dinleyicisi ile paylaşmaya başlayan Lara, kendi hikâyelerini şarkılaştırarak müzikal evreninin kapsama alanını genişletmeye devam ediyor.

2004 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı (Kadın) ödülünü alan Lara; 2006’da MÜ-YAP Müzik Ödüllerinde ‘Altın Albüm’ seçilen ‘Adam Gibi Adam’ın yanı sıra ‘Katmer Katmer’, ‘Allah Versin’, ‘İhanetin Bekçisi’, ‘Sana Güvenmiyorum’, ‘Yolla’ gibi şarkılarıyla geniş bir hayran topluluğuna sahip olarak, listelerde 1 numara olma başarısını gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
LaraMecburi VedaPOP MÜZİK
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