Lara Di Lara'dan yen albüm; Eskisi Gibi Değil

Farklı kültürlerden ve doğadan beslenen müziği, sesi ve performanslarıyla Türkçe alternatif müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Lara Di Lara’nın, “her şey ve hiçbir şey” diye tanımladığı yeni albümü “Eskisi Gibi Değil” çıktı! Kayıtları İstanbul’da ve Viyana’da gerçekleştirilen albümde yer alan 13 şarkının tümünün söz ve müziği Lara Di Lara’nın imzasını taşıyor. Sanatçının “Eskisi Gibi Değil” adlı dördüncü albümü tüm dijital platformlar üzerinden dinlenebilirken, albümde yer alan “Büyü” adlı şarkının klibi ise sanatçının YouTube kanalında izlenebiliyor.

Çok kültürlü altyapısı, özgün müziği, vokali ve performanslarıyla Türkçe alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Lara Di Lara, geçtiğimiz günlerde paylaştığı “Büyü” adlı single çalışmasının ardından “Eskisi Gibi Değil” adlı yeni albümünü de müzikseverlerle buluşturdu.

Bir süredir ayrı kaldığı sevenlerine, sözü ve müziği kendisine ait 13 şarkılık dördüncü stüdyo albümüyle yeniden “Merhaba” diyen Lara Di Lara, “Eskisi Gibi Değil”de akustik öğeleri synth dünyasıyla harmanlıyor. Sanatçı, yeni albümü için “Annelik, doğurganlık, doğum, ölüm, doğa, birey olmak, güç, her şey ve hiçbir şey, protesto etmek, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, politik erozyon, ayrımcılık, birlik ve beraberlik, aşk ve bırakabilmek üstüne bir albüm,” yorumunu yapıyor.

İstanbul’da ve Viyana’da kaydedilen “Eskisi Gibi Değil” albümünün prodüktörlüğünü Levni ile birlikte üstlenen Lara Di Lara’ya müzisyenler Herbert Pirker, Willi Rosner, Markus W. Schneider, Christina Ruf, Burak Irmak ve Selen Gülün eşlik ediyor. Kapak fotoğrafını Pelin Kaçar’ın çektiği albümün kapak tasarımı ise Valerija İlchuka imzasını taşıyor.

Albümde yer alan “Büyü” adlı single çalışmasının YouTube’da yayınlanan müzik videosunu da Pelin Kaçar yönetti. Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Ateş Benek’in üstlendiği, Carbon Works Film Collective yapımı klibin görüntü yönetmenliğini ise Adrien Heylen yaptı. Beş gencin, ailelerinin baskılarından kurtulup birlikte yaptıkları bir araba yolculuğu sonunda özgürlüğe kavuşmalarını anlatan klipte Şara Ayvaz, Eren Demircan, Buse Külekçi, Beyza Elçin Işığan, Eren Erkul, Begüm Erceber gibi yeni neslin yetenekli ve parlak oyuncularına Arzu Suriçi eşlik ediyor.