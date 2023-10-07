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Lara Di Lara "Büyü"lüyor!

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Lara Di Lara "Büyü"lüyor!
Çok kültürlü altyapısı, özgün müziği, vokali ve performanslarıyla Türkçe alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Lara Di Lara, önümüzdeki günlerde çıkarmaya hazırlandığı dördüncü albümünün ilk single çalışması “Büyü”yü dinleyicileriyle paylaştı!

Sözü ve müziği Lara Di Lara’ya ait olan “Büyü”, hayatın sonsuz gelişimini ve büyüsünü anlatıyor. Tüm dijital platformlar üzerinden dinlenebilen “Büyü”nün, aile baskısından kurtulan beş gencin özgürlüğe kavuşmalarını anlatan klibi ise sanatçının YouTube kanalında yayınlandı.

Farklı kültürlerden ve doğadan beslenen müziği, sesi ve performanslarıyla Türkçe alternatif müzik sahnesinin öne çıkan isimlerinden Lara Di Lara, “Eskisi Gibi Değil” adlı dördüncü stüdyo albümünü bir süredir ayrı kaldığı dinleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Albüm hazırlıklarını sürdüren başarılı müzisyen, yeni albümün müjdecisi niteliğindeki single çalışması “Büyü”yü geçtiğimiz günlerde videosuyla birlikte paylaştı. Hayatın sonsuz gelişimini ve büyüsünü anlatan şarkının sözü ve müziği Lara Di Lara’nın imzasını taşıyor. Viyana’da kaydedilen “Büyü”nün prodüktörlüğünü Levni ile beraber üstlenen Lara Di Lara’ya şarkının kayıtlarında Herbert Pirker (davul) ve Willi Rosner (basgitar) eşlik etti.
“Büyü”nün, YouTube’da yayınlanan müzik videosunu ise Pelin Kaçar yönetti. Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Ateş Benek’in üstlendiği, Carbon Works Film Collective yapımı klibin görüntü yönetmenliğini ise Adrien Heylen yaptı. Beş gencin, ailelerinin baskılarından kurtulup birlikte yaptıkları bir araba yolculuğu sonunda özgürlüğe kavuşmalarını anlatan klipte Şara Ayvaz, Eren Demircan, Buse Külekçi, Beyza Elçin Işığan, Eren Erkul, Begüm Erceber gibi yeni neslin yetenekli ve parlak oyuncularına Arzu Suriçi eşlik ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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