Kuva-yi Milliye Oratoryosu Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası Tarafından Seslendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda Cumhuriyet’in 100. yılı vesilesiyle gerçekleşen konserde, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın bestelediği "Kuva-yi Milliye’nin İnsan Manzaraları" (2018) adlı eserinden altı bölüm dinleyicilerle buluştu. Konserde, Murat Cem Orhan yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki koro Özgür Özaslan (anlatıcı), şancılar Umut Kosman, Evrim Özkaynak, Burak Ayrancı (viyolonsel), Arda Serindağ’a (klarinet) eşlik etti. Sahnede bulunan 170 sanatçı tarafından seslendirilen oratoryoyu 1000 sanatsever dinledi. Bu duyusal şölene veri bilimci ve sanatçı Atakan Kızıltan’ın görsel çalışmaları eşlik etti.

Orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan "Kuva-yi Milliye’nin İnsan Manzaraları" (2018) adlı eserini Nazım Hikmet'in "Kuvayi Milliye Destanı"ndan esinlenilerek besteledi. Eserin ilk altı bölümü Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı yıllarındaki önemli tarihi olayları ve insan manzaralarını merkeze alıyor.