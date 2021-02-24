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Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanını ele alan KAM'21, 10 Mart'ta başlayacak

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle "Exponext by Ekspoturk" online platformunda yapılacak.

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanını ele alan KAM'21, 10 Mart'ta başlayacak

Kütüphane, arşiv ve müzecilik alanında sektörel gelişimin hızlandırılması ve çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçen "Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı" (KAM'21), 10-12 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığının iş birliğiyle "Exponext by Ekspoturk" online platformunda yapılacak.

KAM'21'e, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere TBMM, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Belediyeler Birliği, ANKOS gibi kurum ve kuruluşların yanı sıra ilgili kamu kuruluşları, akademisyenler ve üst düzey kamu yöneticileri katılacak.

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