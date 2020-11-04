‘Kurşun’ için gün sayıyor

Ünlü golfçü Mustafa Bulut, senaryosu bittiği ve "Kurşun" filminin çekimleri için gün saydığı döneme girdi.

Son hazırlıklarını yapan Bulut, başrolünü oynayacağı "Mafya Babası" karakteri için atış eğitimlerini tamamladı.

Yoğun bir hazırlık içerisinde olan Bulut, filmlin çekimlerini İstanbul'da gerçekleştirecek. İzleyiciyi büyük sürprizlerin beklediği film, geçmişten gelen acının intikama dönüştüğü ve içini hırs bürümüş bir mafya babasının yapacaklarının sınırı olmamasını konu alıyor.

Mustafa Bulut filmi için birçok ünlü oyuncuyla görüşmeler yaptığını ve görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek oyuncu kadrosunun profesyonelliği ile beyaz perdede iddialı bir çıkış yapacağını söylüyor.

Bulut adını en son yaptığı yardımlarla duyurmuştu. Sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren golf oyuncusu Mustafa Bulut, hazırladığı yardım kolilerini 3 bin aileye ulaştırarak umut olmuştu.

Bulut, film projesinin yanı sıra normalleşme dönemiyle birlikte önümüzdeki zamanlarda gerçekleştirmeyi düşündüğü Golf Turnuvası'nda toplanacak bağışları öksüz, yetim ve engelli çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak.