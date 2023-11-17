Kum ve Holistic Tsunami'den sürpriz düet

Parçanın sözleri Kum ve Holistic Tsunami’ye aitken, bestede ikiliye Luca Fritz eşlik ediyor. Başarılı sanatçı Kum, diskografisine eklediği yeni düet “Takvim Kız” ile eğlenceli ve bir o kadar da hareketli melodilerle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Sony Müzik Türkiye etiketiyle yayınlanan parça listelere başarılı bir sıralamadan giriş yaparken bir yandan da yeni albüm hazırlığında olan yetenekli müzisyen Kum çalışmalarına devam ediyor.