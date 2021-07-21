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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan, Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliğinin gözler önüne serildiği yeni tanıtım filmi sosyal medyada yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ve bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan 27 saniyelik videoda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden görüntüler yer alıyor, ülkenin doğal güzelliğine ve tarihi zenginliğine dikkat çekiliyor."Gez Sen Anadolu'yu" sloganının kullanıldığı filmde Akdeniz'in geniş sahillerinden tarihi açık hava müzelerine ve kanyon sporcularına kadar çeşitli görüntüler yer alıyor.

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