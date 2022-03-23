Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri sahiplerine verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, bu ödüllerin kültür ve sanat dünyasına çok önemli bir katkı sağladığını söyledi.

Kültür ve sanatın uzun soluklu bir yolculuk olduğunu, kadim şehirlerin bir günde kurulmadığını, düşünce ekolleri, edebiyat anlayışları, bilimsel atılımlar, felsefi ve ahlaki öğretilerin de günübirlik anlayışlarla meydana gelmediğini belirten Ersoy, tarihi yapılarla tarihi yapanların köklü geleneklerin içerisinden süzülerek ortaya çıktığını ifade etti.

Kültür ve sanat alanında yapılan çalışmaların gelenekselleşmesinin geçmişi geleceğe taşımada sağlayacağı katkıya inancını dile getiren Ersoy, geleneklerin diri tutulması gerektiğini vurguladı.