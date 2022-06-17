Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye'de sit alanı sayısını son 20 yılda 3 kat artırarak 22 bin 233'e yükselttik

Ersoy, Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti, valilik şeref defterini imzaladı.

Afyonkarahisar yeni müze inşaatında incelemede bulunan Ersoy, daha sonra Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün termal bir otelde düzenlenen eğitim seminerinin kapanış programına katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının, ülkenin dünü, bugünü ve yarınını ilgilendiren çok değerli çalışmaları gerçekleştirdiğini söyledi.

Kısa süre içinde kültür varlıkları ve müzecilik alanında büyük başarılar elde ettiklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Hiç şüphesiz bu başarılı çalışmaların altında sizlerin işinize sahip çıkması, kararlı ve azimli çalışmaları yatmaktadır. Sahip olduğumuz kültürel mirası araştırmak, korumak, sergilemek ve sağlıklı şekilde geleceğe aktarmak gibi zor bir görevi üstlenen birimlerimiz arasındaki uyumu sağlamak, sorunlarımızı çözmek, bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmak açısından bu tür toplantıların önemli ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de kültürel miras yönetimi konusunda önemli bir görev üstlenmiş durumdasınız. Görev yaptığınız şehirlerin tarihini, kültürünü en iyi sizin bilmeniz gerekmektedir. Yaptığımız çalışmaları farkındalık oluşturmak adına yerelde en doğru şekilde anlatmamız gerekmektedir."

Kültürel mirasın korunması için atılan adımlar

Ersoy, kültürel mirasın korunması için önemli adımlar attıklarını, eserleri modern müzecilik anlayışı çerçevesinde sunma gayretiyle yeni müzeler açtıklarını ve mevcut müzeleri yenilediklerini anlattı.

Son 20 yılda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 163 müzenin onarım, restorasyon ve sergileme çalışmaları yapılarak yenilendiğini bildiren Ersoy, şunları ifade etti:

"50 müzemizi ilk kez ziyarete açtık, 18 yeni müze binası inşa ettik. Dünyanın en zengin mozaik koleksiyonuna sahip müzeleri olan Hatay Arkeoloji ve Gaziantep Zeugma Mozaik Müzemiz ile en nitelikli neolitik koleksiyonuna sahip müzelerinden Şanlıurfa Arkeoloji Müze'mizi ziyarete açtık. Anadolu'nun ilk müze binası olan göz bebeğimiz İstanbul Arkeoloji Müzelerinin örnek bir çalışmayla sergilemesini yeniledik. Son yıllarda inşa ettiğimiz müzelerle, müzecilik alanında da dünyaya hedef gösteren öncü ülkelerden biri haline geldik. Müze binası, yenilikçi sergi biçimleri ve eğitim çalışmalarıyla müzelerimiz, dünyada parmakla gösterilen, ödül üstüne ödül alan kültür kurumları haline dönüşmüştür."

Ersoy, 2021 yılının, müzecilik tarihinde 29 özel müzeyle özel müze açılması için en fazla izin verdikleri yıl olduğunu söyledi.