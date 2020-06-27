Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona salgın koronavirüs survivor
YKS için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
YKS için uygulanan sokağa çıkma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin...
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
YKS'nin ilk oturumu TYT yapıldı
İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı
İstanbul'da tekstil atölyesinde patlama: 1...
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az...

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bu yeni dönemde sevdiklerinizin mutluluğundan, keyfinizden ödün vermeden tatilinizi gönlünüzce yaşayın diye sizin için her türlü detayı düşündük. Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende" mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Twitter'dan tatile çıkacaklar için alınan önlemleri içeren video paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası tanıtım mecrası "Go Turkey" üzerinden Türkiye'de ve 17 ülkede dijital platformlarda, ayrıca televizyonlarda kamu spotu olarak yayınlanacak videoda yurt dışından Türkiye'ye gelen bir ailenin havaalanından otele kadar tatilini güvenli bir şekilde yapabileceği gösteriliyor.

Ayrıca tanıtım filminde, ziyaretçilerin tatillerinde Türkiye'de doğa ve tarihi bir arada tecrübe edebileceği de anlatılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan videoyu Bakan Ersoy, "Bu yeni dönemde sevdiklerinizin mutluluğundan, keyfinizden ödün vermeden tatilinizi gönlünüzce yaşayın diye sizin için her türlü detayı düşündük. Tatil keyfiniz Türkiye'de güvende." sözleriyle paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
KültürTurizmBakan ErsoyTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.