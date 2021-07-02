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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenle gelmeniz için sinema ve tiyatrolarımız hazır. İyi seyirler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Güvenle gelmeniz için sinema ve tiyatrolarımız hazır. İyi seyirler." ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenle gelmeniz için sinema ve tiyatrolarımız hazır. İyi seyirler

Videoda, sinema ve tiyatrolara maskesiz girişlerin yasak olduğu hatırlatıldı.

Girişlerde temassız ateş ölçümünün yapıldığı belirtilen videoda, el antiseptiklerinin de hem sinema hem de tiyatrolarda kullanıma hazır olduğu aktarıldı.

Ayrıca tüm ortak alan ve salonlarda önlemlerin sıkı bir biçimde uygulandığı belirtildi. Salonlarda herkesin maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturacağı bildirildi.

Videoda "Tiyatro ve sinema güvenilir. Tiyatro ve sinema iyi gelir." sloganına da yer verildi.

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