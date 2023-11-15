Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 2023 yılı ocak-eylül döneminde ülkemizi 45,2 milyon kişi ziyaret etti

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2024 yılı bütçesinin sunumunda, Türkiye'nin bütün dünyanın kabul ettiği bir turizm ülkesi olduğunu, turizmde başarının ilk adımının ise tanıtımdan geçtiğini söyledi.

10 Kasım 2023 itibarıyla toplam 7 bin 805 tesisin belge aldığını dile getiren Ersoy, "Hedefimiz yeni sezona kadar ülkedeki tüm konaklama tesislerinin sürdürülebilir turizm belgesine sahip olmasıdır. Konaklama sektörümüzle bütün dünyada sürdürülebilir turizm konusunda örnek gösterilen ülkeyiz." dedi.

Geçen yıl Türkiye'yi, bir önceki yıla göre yüzde 71 artışla 51,4 milyon kişinin ziyaret ettiğini anımsatan Ersoy, "2023 yılı ocak-eylül döneminde ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 45,2 milyon kişi olmuştur. Kişi sayısında olduğu gibi turizm gelirlerinde de ibre yine yükseliştedir. Kişi başı gecelik gelir 2022 yılında 89 dolara, 2023 yılının ilk 9 aylık döneminde ise 100 dolara yükselmiştir. Bu, 2017 yılına kıyasla yüzde 55’lik artışa tekabül etmektedir. Turizm gelirimiz ilk 9 ayda 42 milyar dolar olup, Orta Vadeli Plan hedefi olan 55,6 milyar dolar ile de uyumlu şekilde gitmektedir." diye konuştu.

Bakan Ersoy, 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesini bugün itibarıyla 2,2 milyona yükselterek yüzde 175 arttırdıklarını vurgulayarak, "Tesislerin tamamının bakanlık belgeli olmasını zorunlu hale getirerek, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci de tamamlamaya yaklaştık." ifadesini kullandı.

"Ulusal Envanter Projesi'ni başlatacağız"

Kazı çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Ersoy, Anadolu'nun Kaya Anıtları ve Yazıtları Projesi'ni hayata geçirdiklerini, söz konusu eserlerin kataloglanması, 3 boyutlu taramalarının yapılması ve kayıt altına alınarak belgelenmesi yönündeki çalışmaları 4 yıl sonunda tamamlayacaklarını söyledi.

Ersoy, "2024 yılında kazı çalışmalarımıza ek olarak Ulusal Envanter Projesi'ni de başlatacağız. Amacımız, Türk-İslam Dönemi eserlerinin envanterinin çıkarılarak öncelikle ülkemizdeki, sonrasındaysa yurt dışındaki mirasımızın veri tabanının oluşturulmasıdır." dedi.

2022 yılı sonunda başlayan çalışmalarla Side'yle ilgili yeni bir markalama ve destinasyon çalışması yapma kararı aldıklarını belirten Ersoy, antik kentin 14 ayrı noktasında kazı ve onarım çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı ve ekibinin özverili çalışmaları ile 20 yıllık işi 1 yılda tamamlamanın anahtarının, arkeolojik kazılara ve restorasyon çalışmalarına bu 1 yıllık süreçte sağladıkları bütçe ve lojistik destek olduğunu söyledi.