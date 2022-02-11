Kültür ve sanat merkezi olacak Zürafa Sokak'ta ilk fiziki adım atıldı

Beyoğlu'nda kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek Zürafa, Alageyik ve Kadem sokaklarında yıkım çalışmaları başladı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, çalışmaların gerçekleştirildiği Zürafa Sokak'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, sokakların eski fonksiyonlarından arındırılarak kültür sanat sokağına dönüştürülmesiyle ilgili ilk fiziki adımın atıldığını söyledi.

Kurul toplantısında, yıkım çalışmasının başlaması yönünde karar alındığını belirten Yıldız, belediye olarak düzenleyici fonksiyonda yer aldıklarını, yıkım çalışmalarını hak sahiplerinin yürüteceğini kaydetti.

Yıldız, dar sokaklarda yıkım çalışmalarının kolay olmayacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buraya büyük araçların, iş makinelerinin girmesi zor görünüyor. Onun için malikler inşaat firmalarıyla anlaşıp buranın yıkımını gerçekleştirecek. Zaman içerisinde bir taraftan buranın yıkımı gerçekleşecek diğer taraftan da ne olabileceği üzerinde hak sahiplerinin zihninde bir fikir oluşmuş olacak. Tabii ki biz de imar mevzuatı neyi gerektiriyorsa o konuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

"Zihinsel dönüşüm gerçekleşti"

Yıldız, sokaklardaki hak sahiplerinin mülkiyetler üzerinde tasarrufta bulunabileceğini belirterek, "Elbette bir yeme içme mekanı olacak ama bunun dışında bir fonksiyonu da şu anda öngörmüyoruz." dedi.

Yıkım sonrasında maliklerin tasarruf hakkına kimsenin müdahale etme hakkı olmadığını vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Belediye, kamu olarak düzenleyici rolümüzü ortaya koyuyoruz ve kültür sanat diyoruz. Tarihi dönüşüm kolay değil. Burada bir zihinsel dönüşüm gerçekleşmiş görünüyor. Süre konusuna da, yapım, inşaat, maliyet, yapacak olanların maddi durumlarından dolayı bizim dahil olmamız söz konusu değil. Küçük tiyatro salonu, yeme içme, kütüphane şeklinde turizm noktasında turistlik bir bölge. Farklı fikirler dile getirildi ama öncelik bölgenin tarihi dokusu."

Açıklamanın ardından sokaklardaki 4 binada işçiler tarafından yıkım çalışması yapıldı.