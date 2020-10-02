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Kültür ve medeniyet şehrinin 'çivisiz cami'si asırlardır ihtişamını koruyor

Türk-İslam medeniyetinin bin yıldır yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum'da, Osmanlı döneminde çivi kullanılmadan yapılan Çataksu Çukur Camisi, mimari yapısı ve tarihi özelliğiyle dikkati çekiyor.

Kültür ve medeniyet şehrinin 'çivisiz cami'si asırlardır ihtişamını koruyor

Kültür ve medeniyet şehri Erzurum'da Osmanlı döneminde çivi kullanılmadan yapılan tarihi cami, kök boyası işlemeleri ve ahşap yapısıyla dikkati çekiyor.

Bin yıldır Türk-İslam medeniyetinin yaşandığı ve yaşatıldığı Erzurum, Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalan tarihi ibadethaneleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Derviş Mehmet Efendi tarafından 1666 yılında yaptırılan Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'ndeki Çataksu Çukur Camisi de mimari yapısı ve tarihi özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Halk arasında "Tahtalı" olarak bilinen caminin, mihrap, mahfil, ahşap direkler ve tavanın orta kısmında kök boyadan bitkisel ve geometrik süslemeler yer alıyor.

Yaklaşık 4 asırdır ihtişamıyla ayakta

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2011'de tescillenen ve 4 asırdır aynı ihtişamını koruyan cami, çivi kullanmadan yapılan ahşap yapısıyla da dikkati çekiyor.

Olur Müftüsü Ferhat Koçak,, tarihi caminin, Osmanlı döneminden bugüne kadar ayakta kalan ibadethanelerden biri olarak dikkati çektiğini söyledi.

"Süs olarak kullanılan zincir bile ahşaptan yapılmış"

Koçak, 5 bin metrekare oturma alanına sahip caminin iç alanının 250 metrekare olduğunu belirterek, caminin içerisinde 400 kişinin aynı anda namaz kılabildiğini dile getirdi.

Caminin işçiliği kadar bölge açısından da önemli olduğunu söyleyen Koçak, atlarla cuma namazı kılmak için uzak yollardan gelen insanların burada toplanıp cuma namazı kıldığını ve caminin Osmanlı döneminde bölgede merkez konumunda olduğunu anlattı.

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