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Küçükçekmece'de Volkan Bulut’un Sergisine Ev Sahipliği Yaptı

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Küçükçekmece'de Volkan Bulut’un Sergisine Ev Sahipliği Yaptı
Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Volkan Bulut’un ilk kişisel sergisi olan “Bir Nokta Bir Çizgi Sonsuzluğun Resmi” isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçının, maneviyatı sanatla buluşturduğu sergisi 31 Ekim’e dek SKSM’de ziyarete açık kalacak.

Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Volkan Bulut’un ilk kişisel sergisi olan “Bir Nokta Bir Çizgi Sonsuzluğun Resmi” isimli resim sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçının, maneviyatı sanatla buluşturduğu sergisi 31 Ekim’e dek SKSM’de ziyarete açık kalacak.

44. yaşına özel 44 adet eser yer alıyor

Sergi açılışını ailesi ve sanatseverlerle birlikte gerçekleştiren Volkan Bulut, ilkokul çağından bu yana çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Çalışmalarımda sadece nokta ve Elif harfini kullanarak sonsuz olasılıkta desenler ile yüce Allah’ın sonsuzluğunu resmetmeye çalışıyorum. Çizimlerimin ana teması; bir nokta bir çizgi … Yüce Allah’ın yarattığı sonsuzluğunun resmi, yaratılmış bütün mevcudat bir noktadan var olmuş ve Elif harfinden suret bulmuştur, geri dönüş de Elif harfinden o noktayadır. Nokta; hiçlik makamını, Elif; her şeyin başlangıcını sembolize ediyor. Elif olabilmek için önce kaynağı bulmak gerekiyor. Bunu da noktalarla temsil ediyorum. 30 yıllık bir yolculuk bu. Sergiye ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum. Bu sergi, benim gönül bahçem. Tüm sanatseverleri sergime davet ediyorum” diye konuştu.

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