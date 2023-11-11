Küçükçekmece'de Atatürk'ün Anısına Sanatla Saygı

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurlanışının 85. yıl dönümünde birbirinden anlamlı iki özel sergiyle anıyor. Güzel Sanatlar Akademisi ve Sefaköy Küp Galeri’de eş zamanlı olarak açılan “Dokuzu Beş Geçe” ve “Selanik” başlıklı sergiler, sanatseverlere; Atatürk’ün çocukluk yıllarından, vefatına önemli detayları, fotoğraf ve belgelerle izleme olanağı sunuyor. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla açılan iki sergi, 22 Aralık’a dek sanatseverleri ağırlayacak.

Başkan Kemal Çebi: Onu, bize gösterdiği yolda sanatla, bilimle, eğitimle anıyoruz

"Dokuzu Beş Geçe" sergisinin Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “ Cumhuriyet sevdasıyla dolu, tam bağımsızlık hayalleri olan, bu hayallerini bu millet için gerçekleştirmiş, 85 yıl önce aramızdan ayrılmış Atamızı, ölüm yıl dönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyorum. Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Onu neden Güzel Sanatlar Akademisi’nde, kültürle, sanatla, bilimle anıyoruz? Çünkü bunların tamamı kurucumuzun, Atamızın vasiyetleridir. Onu, sanatla, kültürle yaşatmaya çalışıyoruz. O bize böyle bir yol gösterip, hedef koydu. Bu hedefler bizi çağdaş bir medeniyete, uygarlığa taşıyacak. Küçükçekmece’de de çocuklarımızı gençlerimizi bu uğurda desteklemeye devam edeceğiz “ diye konuştu.

9 Kasım 1938’den, 10 Kasım 1953’e…

Küçükçekmece Belediyesi Görsel Sanatlar Direktörü Hakan Dağlı’nın akademik araştırmaları ve derlemelerinden oluşan “Dokuzu Beş Geçe” başlıklı sergide, Ata’nın naaşının Etnografya Müzesi’ndeki geçici kabirden alınarak, ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e nakline dair belgeler, fotoğraflar ve video görüntüleri yer alıyor.

Çocukluğunun şehri Selanik, fotoğraflarla anlatılıyor

Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Küp Galeri’de eş zamanlı açılan “Selanik” başlıklı sergide ise Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ve gençliğini geçirdiği şehir Selanik’in fotoğraflarından oluşan kartpostallar, Alper Çeker koleksiyonundan sanatseverlerle buluşuyor.