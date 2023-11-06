Kübra'nın, 'Gözyaşlarım Pıt'ı çıktı

Kübra'nın, 'Gözyaşlarım Pıt' adlı şarkısı Sözü ve Müziği Murat Güneş'e ait olan eserin düzenlemesini Semih Gönder yaparken, klibini Mustafa Özen çekti. Son günlerin trend lafı olan Gözyaşlarım Pıt kısa zamanda dillere dolanacağını belirten Kübra Can, ' Geçirdiğimiz zor zamanlarda tek temennim mutluluktan ağlamak olsun' diye konuştu. 'Gözyaşlarım pıt' isimli şarkısının ardından Ersay ÜNER imzalı şarkısını da en kısa sürede sevenleriyle paylaşacağının müjdesini verdi.

'Gözyaşlarım pıt' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

ŞARKI LİNKİ: https://youtu.be/70y2C7EHHso? si=ntInIXAjrI1wem_g