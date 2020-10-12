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KUBİLAY AYDIN MONA'DA SAHNE ALDI

Ünlü Dj Kubilay Aydın önceki akşam Nişantaşı'ndaki Mona'da dj kabinindeydi.

KUBİLAY AYDIN MONA'DA SAHNE ALDI

 Son dönemde çıkardığı “Want You Now” isimli parça Spotify'da 1 milyon barajını aşan ünlü dj haftanın üç günü İstanbul'un sevilen mekanlarında çalarken her cumartesİ Mona'da dj kabinine geçiyor. Öncesinde gazetecilerle sohbet eden Kubilay Aydın "Yeni şarkı için stüdyoya girdik, daha isim belirlemedik ama çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bir sürprizle çıkartabiliriz" diyerek yeni parça müjdesini de verdi. Dj kabinine geçen Aydın kendisini dinlemeye gelenleri doyasıya eğlendirdi.  Kubilay Aydın “Night Clubbin”, "Want You Now" gibi şarkıların yanı sıra yaptığı müzikle Mona'ya gelenleri kendisine hayran bıraktı

Anahtar Kelimeler:
Kubilay AydınMona
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