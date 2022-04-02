Kral Şakir, çocuklara geri dönüşümün önemini anlatacak

ATO Congresium'da Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katılan Kral Şakir'in çizeri, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaşaroğlu, Kral Şakir'in ilk başladığı tarihten itibaren, birçok bölümde geri dönüşüm, sürdürülebilir dünya gibi birçok mesajı çocuklara ilettiğini anlattı.

Kral Şakir'in uzun metrajlı ilk filminde Kovid-19 salgınını anlattıklarını, ikinci filminde ise "Temiz deniz, temiz dünya" mesajıyla yola çıktıklarını söyleyen Yaşaroğlu, "Üçüncü uzun metrajlı filmimiz 'Kral Şakir Geri Dönüşüm'de tamamıyla dünyanın kirlenmesi ve geri dönüşümün önemi hakkında çok önemli mesajlar veriyoruz." diye konuştu.

Filmin vizyon tarihine ilişkin bilgi veren Yaşaroğlu, "Mayıs ayının sonuna doğru film tamamıyla bitecek. Temmuz ya da eylülde izleyicilerle buluşacak. Ya sinemada olacak ya da bir dijital platformda yayınlanacak. Çok önemli bir film geliyor." ifadelerini kullandı.