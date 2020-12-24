Kozmos bu kez “Akustik”

25 Aralık’ta Basemode Records, Sony Music etiketiyle yayınlanacak “Live Sessions” Ep’sinde Kozmos, farklı bir yönünü sunuyor dinleyiciye. Yeniden Doğuşum, 24 Saat, Umrumda Değil, Ex Arıyor, Son Günüm şarkılarının akustik hallerini sunan Kozmos, bu anlamda esas tarzının dışına çıkarak farklı müzik zevkine sahip insanlarla aynı duyguları paylaşabilmeyi amaçlıyor. “Rap müzik ile farklı müzik disiplinlerini sentezleyerek farklılık yarattığımızı düşünüyoruz” diyor.

Kozmos kabuk değiştiriyor

“Live Sessions”, Kozmos’un kabuk değiştirme sürecine ait üretimler olarak herkesin hayat döngüsünde belli bir dönemle bağ kurarak daha geniş bir kitlenin dikkatini üzerine çekecek.

Kozmos”un sevilen şarkılarının akustik yorumlarının bulunduğu 5 şarkıdan oluşan “Live Sessions” Ep’si 25 Aralık’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, tüm şarkıların videoları da aynı anda SonyMusic Türkiye youtube kanalında yayında olacak.