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Kozmos bu kez “Akustik”

Kasım ayında yayınladığı “24 Saat” albümüyle dikkatleri üzerine çeken Kozmos, bu kez ters köşe yaparak sevilen 5 şarkısının akustik versiyonlarını “Live Sessions” adıyla yayınlıyor.

Kozmos bu kez “Akustik”

25 Aralık’ta Basemode Records, Sony Music etiketiyle yayınlanacak “Live Sessions” Ep’sinde Kozmos, farklı bir yönünü sunuyor dinleyiciye. Yeniden Doğuşum, 24 Saat, Umrumda Değil, Ex Arıyor, Son Günüm şarkılarının akustik hallerini sunan Kozmos, bu anlamda esas tarzının dışına çıkarak farklı müzik zevkine sahip insanlarla aynı duyguları paylaşabilmeyi amaçlıyor. “Rap müzik ile farklı müzik disiplinlerini sentezleyerek farklılık yarattığımızı düşünüyoruz” diyor.

Kozmos kabuk değiştiriyor

 “Live Sessions”, Kozmos’un kabuk değiştirme sürecine ait üretimler olarak herkesin hayat döngüsünde belli bir dönemle bağ kurarak daha geniş bir kitlenin dikkatini üzerine çekecek.

 Kozmos”un sevilen şarkılarının akustik yorumlarının bulunduğu 5 şarkıdan oluşan “Live Sessions” Ep’si 25 Aralık’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşurken, tüm şarkıların videoları da aynı anda SonyMusic Türkiye youtube kanalında yayında olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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KozmosMagazin HaberleriLive SessionsMüzik
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