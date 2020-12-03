Kozmos, beklenen albümü “24 Saat” ile dinleyiciyle buluşuyor

Rap müziğin başarılı isimlerinden Kozmos, uzun zamandır beklenen yeni şarkılarını dinleyiciyle buluşturuyor. Basemode Records, Sony Music etiketiyle 4 Aralık’ta “24 Saat” isimli albümünü yayınlayacak olan Kozmos, yine dikkatleri üzerine çekecek.

Sözü ve müziği kendisine ait, adını albüme de veren “24 Saat” şarkısı ile birlikte “Kaçan Uykular” ve “Deli Oldular” şarkılarını müzikseverlere sunan Kozmos, bu albümde de mix mühendisi Can Paşa ile çalıştı.

24 Saat albümünde, asi ruh halini küstah alter egosuyla besleyen bir metropol karakterini ifade eden Kozmos, albüme daha önce yayınlanan ve çok sevilen Umrumda Değil, Ex Arıyor ve Palmiye şarkılarını da dahil ederek dinleyiciye farklı bir bütünlük sunuyor.

Albümde, “Red Bull Serbest Atış” projesi “Palmiye” (Bandit Beatz) şarkısı hariç tüm şarkıların altyapıları ve düzenlemeleri Kozmos imzası taşıyor.

Kozmos’un “24 Saat” albümü 4 Aralık’ta tüm dijital platformlarda yerini alacak ve yine aynı tarihte, Erdem Eryılmaz yönetmenliğinde “Street Soul!” prodüksiyonuyla çekilen, “24 Saat” şarkısının klibi de Basemode Records youtube kanalında yayınlanacak.