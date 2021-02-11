Kosovalı rap yıldızı İstanbul’a yerleşti

Kosovalı rap yıldızı Morena Taraku, kariyerine Türkiye’de devam etme kararı aldı. İstanbul’a yerleşen “Balkanların starı”, buradaki ekibiyle birlikte hazırladığı Türkçe şarkısını çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Kosova’nın dünya müziğine armağanı Morena Taraku, kariyerine dair radikal bir adım attı. Türkiye’de yaşamak ve çalışmalarına burada devam etmek isteyen genç yıldız, kısa süre önce İstanbul’a yerleşti.

TÜRKÇE ŞARKI HAZIRLADI

Burada kendine yeni bir ekip kuran ve menajer Sipan Babur’la çalışmaya başlayan Morena Taraku, vakit kaybetmeden ilk single’ı için kolları sıvadı. Bir Türkçe şarkı üzerinde çalışan rap’çi, şimdi eserini müzikseverlerin beğenisine sunmak için gün sayıyor.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI

Sosyal medyada 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan ve “Balkanların starı” lakabıyla anılan Morena Taraku, “Türkiye benim dünyaya açılan kapım olacak. Burada hazırlayacağım şarkılarla dünya müziğine damga vuracağım” diyor. Ünlü yıldız, Türkçe şarkısını yayınladıktan sonra 2021 yılı için planladığı single projelerini ardı ardına sevenleriyle buluşturacak.