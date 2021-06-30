Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona survivor salgın korona
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi
Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,7 arttı
Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın...
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları açıklandı
LGS kapsamında merkezi sınav sonuçları...

Koray Işık'ın Abidin'i çıktı

Koray Işık’ın kaleme aldığı Abidin - Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler kitabı raflarda ve online’da yerini aldı. NotaBene Yayınlarından çıkan kara mizah kitapta, günümüz Türkiye’sinde siyaset sahnesinde yer edinmek isteyen benlikler, fırsatlar karşısındaki değişimler anlatılıyor.

Koray Işık'ın Abidin'i çıktı

Koray Işık tarafından yazılan Abidin - Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler, günümüz Türkiye’sinde siyaset sahnesinde yer edinmek isteyen benliklerin, fırsatlar karşısındaki değişimlerinin anlatıldığı bir kara mizah kitabı. İstanbul’un bir ilçesinden başkentteki genel merkeze, bir ailenin yatak odasından ön seçim salonuna uzanan hikâye, her ne kadar ironi gibi görünse de tam da gerçekleri yansıtıyor. Koray Işık, siyasetin benlikler üzerinde yarattığı trambolin etkisini mizahi bir dille anlatırken, aile içindeki karakter savaşlarıyla okuru ruhların derinliklerine sürüklüyor.

NotaBene Yayınları tarafından basılan 96 sayfalık Abidin - Bir Siyasi Parti Hikâyesi ve Başka Bazı Şeyler, 25 TL fiyat etiketiyle kitabevlerinde ve online kitap mağazalarında okuyucularını bekliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Koray Işıkın Abidini çıktıKoray IşıkAbidin Bir Siyasi Parti Hikâyesi Ve Başka Bazı Şeyler Kitabı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.