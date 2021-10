'Kodokushi' Camerimage Film Festivali'nde yarışacak

Polonya'da 13-20 Kasım tarihlerinde yapılacak olan festival, Joel Coen imzalı "Machbet'in Trajedisi" ve Pedro Almodovar'ın "Paralel Anneler" filmleriyle açılış yapacak.

Bu yıl festivalin ana yarışmasında "Dune", "Belfast", Wes Anderson'un "The French Dispatch" ve Ridley Scott'ın "The Last Duel" filmi de bulunuyor.

Drama-belgesel türünde olan "Kodokushi" filmi ise festivalin "Uluslararası Belgesel" kategorisinde, Venedik Film Festivali'nde en iyi İtalyan filmi dahil 3 ödül alan Gianfranco Rosi'nin "Notturno", Oscar'ın favorilerinden gösterilen "The Last Forest" ve "A Cop Movie" dahil 10 filmle yarışacak.