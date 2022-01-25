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'Kodokushi' Budapeşte Belgesel Filmleri Festivali'nde gösterildi

Yapımcılığını TRT World'ün, senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği belgesel film "Kodokushi", Budapeşte Belgesel Filmleri Festivali'nde gösterildi.

'Kodokushi' Budapeşte Belgesel Filmleri Festivali'nde gösterildi

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteklediği ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Avrupa’nın en önemli ve Macaristan’ın en büyük izleyici kitlesine sahip belgesel film festivallerinden biri olan "Budapeşte Belgesel Filmleri Festivali" başladı.

Hafta boyunca 25 ülkeden 60’a yakın belgesel filmin sahne alacağı "Cesaret" temalı festivalde, Türkiye’den yönetmenliğini ve senaristliğini Altay'ın üstlendiği "Kodokushi" filmi yer alıyor.

Modern yaşam biçiminin insanları yalnız bıraktığı fikrinden ilham alan belgesel film, öldükten haftalar sonra fark edilen kişilerin yalnız ölümlerini ele alıyor.

Festival kapsamında Budapeşte Mammut Sinema Salonu'nda gösterilen filmi birçok belgesel sever izledi.

Öte yandan belgesel sonrası soru cevap kısmında yönetmen Altay, soruları cevapladı.

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