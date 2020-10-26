Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
Hatay'da patlama meydana geldi
Hatay'da patlama meydana geldi
Türkiye'de son 24 saatte 2198 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 2198...
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı...
Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır
Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı...
Türkiye’nin beşli konferans önerisi Kıbrıs konusunda anlaşma için son şanstır
Türkiye’nin beşli konferans önerisi Kıbrıs...

'Kodokushi' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

Ensar Altay'ın yazıp yönettiği belgesel film, yalnız ölenlerin evlerini temizleyen bir şirkette çalışan Norihito ile toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşayan Muramatsu'nun hayatlarını konu ediniyor.

'Kodokushi' 8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gösterildi

Bu yıl sinemaseverlerle 8'inci kez buluşan Boğaziçi Film Festivali, film gösterimleri ve özel etkinliklerle devam ediyor.

"#HerŞeyeRağmen" sloganıyla ödüllü yapımları sinemaseverlerle buluşturan festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenleniyor.

Ensar Altay'ın yazıp yönettiği belgesel film "Kodokushi"nin gösterimi, festivalin dördüncü gününde film ekibinin katılımıyla Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gösterimin ardından yönetmen Altay ile ekibi izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Altay, filmin hikayesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Bir gazete haberinde gördüm ben. Bir jenerasyon ölümle yüzleşiyor başlığı altında ilginç bir haberdi. Böyle birkaç gün aklımdan çıkmadı o haber. Ozu'nun (Yasujiro Ozu) Tokyo Story filmi vardır. O filmde modern yaşam biçiminde yaşlıların, ebeveynlerin yalnızlığa terk edildiği temasını işliyor. Haberi görünce bu film aklıma geldi. O yalnızlığa terk edilen yaşlılar artık sadece terk edilmekle kalmıyor, yalnız ölüyorlar. Uzun süre bulunamıyorlar, öldükten sonra, çürüyorlar, çürüdükten sonra bir sektör gelişmiş, temizlik sektörü gelişmiş. Sadece Tokyo'da 40-45 civarında, Kodokushi temizliği yapan temizlik şirketi var. Yalnız ölümlere yetişemiyorlar. Ozu'nun vizyonunu paylaşmak, modern yaşam biçiminin vardığı noktayı böyle çok net bir şekilde görmek bizi çok heyecanlandırdı. Bu vesileyle başladık."

"Bu filmi yaptıktan sonra daha iyi, daha fedakar insanlar olduğumuzu düşünüyoruz"

Hikayenin ne kadarının gerçek olduğu sorusunun sıkça kendisine sorulduğunu belirten Altay, tamanının gerçek olduğunu vurguladı.

Altay, meseleye sadece Japonya özelinde bakılmaması gerektiğini, onların yalnız ölümü diğer ülkelerden daha erken tecrübe ettiklerini, ancak bütün ülkelerin ilerleyen yıllarda bu sorunla yüzleşmek zorunda kalacağını ifade ederek, "Buradaki mesele özgür birey kavramının zirveye vardıktan sonra toplumun ne hale geleceği, yani Japonlardan ziyade ki bu yalnız ölümler üzerinde bayağı araştırdık en son Japonya'da karar verdik. Sadece Japonya'da olmuyor yani. Avrupa'da da oluyor. Türkiye'de de zaman zaman oluyor." açıklamasında bulundu.

Yalnız ölümlerin temel sebebinin insanların konforuna düşkün olması olduğuna değinen Altay, "Başka bir sebebi yok yani böyle çok büyük şeyler aramaya lüzum yok. Biz özgür olacağız, rahat yaşayacağız dediğimiz noktada fedakarlık etmediğimiz noktada bu tip sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Ara sıra konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Bu filmi yaptıktan sonra daha iyi, daha fedakar insanlar olduğumuzu düşünüyoruz." diye konuştu.

İstanbul Film Festivali'nin hem ulusal hem de uluslararası kategorisinde yarışan "Kodokushi"nin oyuncu kadrosunda Norihito Oikawa, Kuniaki Muramatsu ve Aiko Oshima yer alıyor.

Yapımcılığını da Ensar Altay'ın, görüntü yönetmenliğini ise Kürşat Üresin'in üstlendiği film, yalnız ölenlerin evlerini temizleyen bir şirkette çalışan Norihito ile toplumsal bir tecritte sessizce hayatını yaşayan Muramatsu'nun hayatlarını konu ediniyor.

8. Boğaziçi Film Festivali kapsamında yarın Beyoğlu Sineması'nda "Zana", "Kodokushi", "Gelincik", "Gölgeler İçinde", Kadıköy Sineması'nda ise "Güzel Günler Bizi Bekler", "Sadece Farklı", "Koku", "Kurye" filmleri izlenebilecek.

30 Ekim'de sona erecek festivalin ayrıntılı programına "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.