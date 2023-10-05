Kocaeli Kitap Fuarı’nda dev kadro: 390 yayınevi, 450 yazar, 750 etkinlik

450’den fazla yazarın söyleşilerinin yanı sıra Yapı Kredi’den Turkuaz Kitap’a, Can’dan Dergâh’a, Alfa’dan TİMAŞ’a Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden Kocaeli’nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak. Toplamda 530’u aşkın yayınevi, sahaf ve STK’nın yer alacağı 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşi, panel ve imzalardan oluşan 750’den fazla etkinlik sizleri bekliyor. 13. Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’7-15 Ekim’de 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 390 yayınevi, 450 yazar ve 750’yi aşkın etkinlikle kâğıttan dünyaları keşfe hazır mısınız?’’ diyerek herkesi fuara davet etti.

HEDEF BİR MİLYON ZİYARETÇİ

Kocaeli Kitap Fuarı, 2009 yılında ülkemizin fikir ve kültür iklimine yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçmişti. Çıkılan bu yolda, 13. yıla giriliyor. Kocaeli Kitap Fuarı; sadece yayınevlerinin kitaplarını tanıttığı, yazarların imza günü düzenlediği klasik bir buluşmanın ötesine geçip günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan bir platform oldu. Son beş yılda Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olması bunun en büyük kanıtlarından biri. 2009’da 10 bin ziyaretçiyle başlayan fuar, geçen yıl 905 bin kitapsevere ulaştı. Geride kalan fuarlarda toplamda 6,5 milyona yakın ziyaretçi, sevdiği yazarlarla buluştu. Kocaeli, 4 bine yakın yazar ve şairi ağırladı.

TEMA: ŞEHİR VE KİTAP

Kocaeli Büyükşehir’in düzenlediği Kitap Fuarı sadece bir yazar, yayınevi-okuyucu buluşması değil; günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan bir platform. Bu seneki ana tema; “Şehir ve Kitap”. Birbirinden değerli yazar, düşünce insanının rehberliğinde ve onlardan ilham alarak değişen, dönüşen şehri, insanı anlamak ve geleceği nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak üzerine 7-15 Ekim tarihleri arasında dokuz günlük bir düşünce yolculuğuna çıkacağız.

102 STK ALANDA OLACAK

13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda kâğıttan dünyaların keşfine çıkılacak yolculukta okuyucuya 450’den fazla yazar ve şair eşlik edecek. Bu dokuz günde Türkiye’nin en büyük yayınevlerinden Kocaeli’nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak. Tam 102 STK, stantlarıyla 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda olacak. Bu dev kadro, 7 Ekim sabahından itibaren Kocaeli Kongre Merkezi’nde kitapseverleri bekliyor olacak.

ŞEHİRLERİN IŞIĞI

Bu seneki kitap fuarında iki tematik program oluşturuldu. Bunlardan ilki Şehirlerin Işığı… 7 ila 14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nin A ve C holleri arasındaki açık alanda her gün akşam 20.00’de müzikle, şiirle ve sohbetle şehirlerimizin hikâyelerini dinleyeceğiz. Ahmet Selçuk İlkan, Tuluyhan Uğurlu, Sedat Anar, Büyükşehir Oda Orkestrası, TRT’de yayımlanan Vapurda Çay Simit Sohbetleri programının yapımcısı ve sunucu Ömer Öztürk ile ünlü oyuncu Mehmet Özgür ile Abur Cubur Show bizimle olacak.

ŞEHİR KONUŞMALARI

Ana temamız Şehir ve Kitap ekseninde oluşturulan diğer program ise Şehir Konuşmaları… Fuar boyunca her gün bir buluşmayla Türk edebiyatının güçlü yazarlarından kültür, sanat, şiir, futbol, tarih, gençlik ekseninden şehirleri dinleyeceğiz. Kemal Sayar, Prof. Dr. Erol Göka, şef Mehmet Yalçınkaya, Yücel Arzen, Beyhan Budak, Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Celalettin Çelik, Beşir Ayvazoğlu, Yılmaz Vural ile Yunus Dallı, Türk tiyatrosunun çınarları Zihni Göktay, Ayla Algan ve Mehmet Atay, Kocaeli Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı şehir konuşmalarına katılacak.