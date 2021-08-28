KLİP İÇİN ROTA AVRUPA

Sahnelerin genç ve başarılı isimlerinden olan Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın zamanda klip çalışması için yurt dışına çıkacağını söyleyen Aleyna Tilki, "Aslında biz klip çekimini Londra'da yapmak istiyorduk. Fakat orada ki 14 günlük karantina süresi bize zaman kaybettireceği için bizde Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çekim yapacağız." dedi. Kış aylarında tekrar yabancı şarkı çalışması olacağını söyleyen Tilki, "konser çalışmaları, klip çalışmaları derken bir taraftan da yeni şarkılarımız için yoğun bir tempoda çalışmaya devam ediyorum. Öncelikle kış aylarına doğru yabancı şarkı çalışmamız olacak, sonrasında ise yeniden Türkçe şarkımızı dinleyicilerle buluşturacağız." açıklamasında bulundu.