‘KLASİKLER’İN YILI
İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını kültür-sanat dünyasıyla paylaştı. Shakespeare’den Haldun Taner’e dev yazarların klasik oyunları, İstanbul’un sahnesinde olacak. Genç yazarların yeni oyunları da ilk kez perde diyecek. İstanbul’un her bölgesini tiyatronun seçkin örnekleriyle buluşturacak yeni sezon 5 Ekim’de başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in yeni sezon oyunlarını açıkladığı toplantıya İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu, Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın yanı sıra birçok sanatçı ve gazeteci katıldı.
İSTANBUL KLASİKLERLE BULUŞUYOR
Sezonun ana temasını, “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak belirlediklerini açıklayan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, “Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz” dedi.
İŞTE YENİ SEZON
Yeni sezonu hazırlarken İstanbullu gençlerin tiyatroya ilgisini göz önünde bulundurduklarını belirten İşsever, gençleri oyunları izlemeye davet etti. İstanbul içi turnelere yeni sezonda da devam edileceğini paylaşan İşsever’in açıkladığı İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon oyunları şunlar:
2022-2023 REPERTUVARI
HAMLET
Yazan: Shakespeare
Yöneten: Engin Alkan
TARTUFFE ( İKSV Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak)
Yazan: Moliere (doğumunun 400. Yılına özel)
Çeviren: Orhan Veli
Yöneten: Yiğit Sertdemir
CADI KAZANI
Yazan: Arthur Miller
Yöneten: Yiğit Sertdemir
BİR HALK DÜŞMANI
Yazan: Henrik Ibsen
Yöneten: Orhan Alkaya
FOSFORLU CEVRİYE
Suat Derviş’in romanından Gülriz Süruri’nin uyarlaması. Müzikal.
Yöneten: Yelda Baskın
GODOT GELDİ…
Yazan: Miograd Bulatoviç
Yöneten: Ragıp Yavuz
ÇİNGENE BOKSÖR
YAZAN: Rike Reiniger (rike rayniger)
(36. Genç Günler’de seyirciyle buluştu, repertuvarımıza dahil ettik)
GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM
Yazan: Haldun Taner
KUĞUNUN ŞARKISI
Yazan: Anton Çehov
KOMİK PARA
Yazan: Ray Cooney
Çeviren: Haldun Dormen
OSCAR
Yazan: Claude Magnier
ÇOCUK OYUNLARI
BENİM KÜÇÜK YILDIZIM
FINDIKKIRAN
KIŞ KRALİÇESİ
KÜÇÜK BİR AİLE TATİLİ
BİR GECE MASALI
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:28
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1