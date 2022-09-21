‘KLASİKLER’İN YILI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde basın mensupları ve kültür-sanat camiasıyla paylaştı. İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in yeni sezon oyunlarını açıkladığı toplantıya İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Müdür Yardımcıları Oytun Askeroğlu, Mehmet Karaosmanoğlu, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcıları Can Başak, Emrah Özertem, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan’ın yanı sıra birçok sanatçı ve gazeteci katıldı.

İSTANBUL KLASİKLERLE BULUŞUYOR

Sezonun ana temasını, “İstanbul Klasiklerle Buluşuyor” olarak belirlediklerini açıklayan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, “Yerli ve yabancı klasikleri seyircimizle buluştururken, yeni yazarlar ve oyunları da repertuvarımıza dahil ediyoruz. İstanbul Şehir Tiyatroları’nın bugüne kadarki repertuvarına baktığımızda, bugün klasikleşmiş birçok yazarın ilk oyunlarının Şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştuğunu görürüz” dedi.

İŞTE YENİ SEZON

Yeni sezonu hazırlarken İstanbullu gençlerin tiyatroya ilgisini göz önünde bulundurduklarını belirten İşsever, gençleri oyunları izlemeye davet etti. İstanbul içi turnelere yeni sezonda da devam edileceğini paylaşan İşsever’in açıkladığı İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni sezon oyunları şunlar:

2022-2023 REPERTUVARI

HAMLET

Yazan: Shakespeare

Yöneten: Engin Alkan

TARTUFFE ( İKSV Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak)

Yazan: Moliere (doğumunun 400. Yılına özel)

Çeviren: Orhan Veli

Yöneten: Yiğit Sertdemir

CADI KAZANI

Yazan: Arthur Miller

Yöneten: Yiğit Sertdemir

BİR HALK DÜŞMANI

Yazan: Henrik Ibsen

Yöneten: Orhan Alkaya

FOSFORLU CEVRİYE

Suat Derviş’in romanından Gülriz Süruri’nin uyarlaması. Müzikal.

Yöneten: Yelda Baskın

GODOT GELDİ…

Yazan: Miograd Bulatoviç

Yöneten: Ragıp Yavuz

ÇİNGENE BOKSÖR

YAZAN: Rike Reiniger (rike rayniger)

(36. Genç Günler’de seyirciyle buluştu, repertuvarımıza dahil ettik)

GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM

Yazan: Haldun Taner

KUĞUNUN ŞARKISI

Yazan: Anton Çehov

KOMİK PARA

Yazan: Ray Cooney

Çeviren: Haldun Dormen

OSCAR

Yazan: Claude Magnier

ÇOCUK OYUNLARI

BENİM KÜÇÜK YILDIZIM

FINDIKKIRAN

KIŞ KRALİÇESİ

KÜÇÜK BİR AİLE TATİLİ

BİR GECE MASALI