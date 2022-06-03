Klasik otomobil tutkunları '2022 Uluslararası Gül Festivali'nde buluştu
KÜLTÜR-SANAT 03.06.2022, 21:55
Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyeleri, Isparta'daki "2022 Uluslararası Gül Festivali" kapsamında konvoy düzenledi.
32 klasik otomobilin katıldığı konvoya vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.
Türk bayrağı ve gülle donattıkları araçlarıyla vatandaşlara nostaljik anlar yaşatan klasik otomobil tutkunlarının oluşturulduğu konvoy geçişi, Isparta Valiliği önünde son buldu.
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