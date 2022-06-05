KKTC'nin Osmanlı döneminden kalan simge eseri: Büyük Han

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başkent Lefkoşa'daki ve Osmanlı han mimarisi ile inşa edilen Büyük Han, ülkenin en simge ve turistik eserlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kıbrıs'ın en önemli Osmanlı dönemi yapılarından biri olan Büyük Han, 1571'de Ada'nın Osmanlı tarafından fethedilmesinin hemen ardından Kıbrıs'a atanan ilk beylerbeyi Muzaffer Paşa tarafından 1572'de yapıldı.

Anadolu ve Kıbrıs'ın diğer yerlerinden gelen ziyaretçilerin konaklaması için yaptırılan Büyük Han, ilk olarak Alanyalılar Hanı olarak, 17. yüzyılın başında Kumarcılar Han'ın inşa edilmesi ve bununla kıyaslanmasının ardından halk arasında "Büyük Han" olarak anılmaya başladı.