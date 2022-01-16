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Kızılay Ağadere Müzesi Çanakkale Savaşları'nda yaşananları gözler önüne seriyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Ağadere Mecruhin Hastanesi bölgesi, Türk Kızılay tarafından yeniden hazırlanan müze projesi sayesinde ziyaretçilerine savaşın cephe gerisindeki durumunu anlatıyor.

Kızılay Ağadere Müzesi Çanakkale Savaşları'nda yaşananları gözler önüne seriyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Ağadere Mecruhin Hastanesi bölgesi, Türk Kızılay tarafından yeniden hazırlanan müze projesi sayesinde ziyaretçilerine savaşın cephe gerisindeki durumunu anlatıyor.

Dünyanın en önemli kara ve deniz savaşlarına sahne olan Çanakkale'de, şehitlik, anıt ve müzelerle tarihi hatıralar canlı tutuluyor.

Çanakkale Muharebeleri'nde cephe gerisinde Türk ordusuna sağlık hizmeti verilen en önemli yerlerden birisi olan Ağadere Mecruhin Hastanesinin bulunduğu alan, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Türk Kızılay tarafından hazırlanan protokol kapsamında projelendirilip müzeye dönüştürüldü.

Müze 600 metrekare kapalı alanda yüzlerce savaş hatırasını ziyaretçilerine sunuyor. Savaş sırasında yaralı askerlerin tedavisinde kullanılan ameliyat malzemelerinden bölgenin ilk gerçek krokisine, Hilal-i Ahmer'in (Kızılay) hasta nakil aracının replikası dahil birçok önemli unsurun bulunduğu müzeye girişler ise ücretsiz.

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