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Kız Kulesi özgün haline yeniden kavuşacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'ne özgün halini yeniden kazandıracaklarını belirterek, "Çalışmayı yapmadan önce de internetten kamuoyuyla yapılacak işlemleri paylaşacağız." dedi.

Kız Kulesi özgün haline yeniden kavuşacak

Habertürk TV'de Haber Özel Programı'na katılan Ersoy, güvenli turizm önlemleri, turizm politikası, aşılama, Atatürk Kültür Merkezi, Kız Kulesi ve Sümela Manastırı'nda devam eden çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Geçen yılki 16 milyon turist sayısında bu yıl yüzde 50 artış olabileceğini ve yaklaşık 25 milyon turist hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Gönlümden 30 milyon turist geçiyor. 23 milyar dolardan fazla turizm geliri hala yakalanması mümkün olan bir hedef. Sektör temsilcileriyle biz bu hedefe hala inanıyoruz. Bu hedefi yakalamak için ne gerekiyorsa azimle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, salgınla ilgili ise şunları söyledi:

"Pandemi çok hassas bir konu. Matematikle, bilimsellikle, sayılarla yönetilen bir konu. Biz de Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara uyumlu bir şekilde devam etmek durumundayız. Her yerde aşamalı bir düzenleme yapmak zorundayız. Denediğimiz kötü deneyimler var. Sonuçlarını görüyoruz ama şimdi başarılı bir şekilde, aşılamayla birlikte, sabırlı, kontrollü bir şekilde buraya kadar el birliğiyle geldik, bundan sonra da el birliğiyle atlatacağız. Bizim isteğimiz bu sefer geri dönüşü olmayan bir normalleşme yaşamak."

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın çok geç kurulduğunu ama bugüne kadar çok başarılı işlere imza attığını aktaran Ersoy, bakanlığın her ay yüksek ziyaretçi sayısına ulaşan "Go Turkey" ve "Filming in Turkey" sitelerinin de yakın zamanda "Altın Örümcek İnternet Ödülü" aldığını anımsattı.

www.goturkey.com adresinde 81 kent hakkında 10 dilde yayın yapıldığını da belirten Ersoy, "Amacımız 2023'e kadar 81 vilayete turizmi yaymak. Her vilayetin kendisiyle ilgili turizm potansiyelini nasıl ön plana çıkaracağını onları eğiterek öğretiyoruz. Bundan sonra çok daha hızlı yol alacağız." dedi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini, 29 Ekim'de açılışını yapacaklarını kaydeden Ersoy, merkezde çok amaçlı birçok alan oluşturulacağını, Kültür Sokağı'nın 24 saat aktif olacağını belirtti.

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