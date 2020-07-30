Kitap üretiminde tüm zamanların temmuz ayı rekoru kırıldı

Temmuz ayında üretilen 60 milyon 637 bin 920 kitap, tüm zamanların temmuz ayı rekorunu getirdi.

Dört meslek birliğinin çatı kuruluşu olan ve binin üzerinde kitap yayıncısı üyesi bulunan Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün, kitap yayımcılığında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

Üstün, kitap yayıncılığında ciro bazında Türkiye'nin dünyada 16, yeni başlık üretiminde ise 6. sıraya yükseldiğine işaret ederek, "İtalya'yı geçtik. Fransa ile dinamik bir yarış içindeyiz." dedi.

Yayımlanan kitap sayısının 29 Temmuz'a kadar 60 milyon 637 bin 920'ye ulaştığına dikkati çeken Üstün, "Yayıncılar, yazarlar, okurlar, öğretmenler, anneler, babalar, toplumun bütün kesimleri bu rekorun sahibi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kitap, her konuda kurucu güç olacak." ifadelerini kullandı.

Münir Üstün, "Türkiye kitap okumuyor" sözlerinin asılsız bir şehir efsanesi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye kitap okuyor. Elde edilen rekor tesadüf değil. Bu rekor, sektörün 2011 yılından itibaren gösterdiği üstün gayretin bir neticesi. Yayınlanan kitap adetlerimiz, 2011'de 289 milyon, 2012'de 293 milyon, 2013'de 330 milyon, 2014'de 344 milyon, 2015'te 384 milyon, 2016'da 405 milyon, 2017'de 408 milyon. 2018'te 411 milyon, 2019'da ise 424 milyon. Bu rakamlara, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda dağıtılan 240 milyon ders kitabı ile 48 sayfaya kadar olan bandrolsüz 200 milyon kitap dahil değil."

2019 yılı itibarıyla 850 milyon kitap üretimi söz konusu

Yayımlanan bütün kitaplar dikkate alındığında 2019 'da 850 milyon kitap üretildiğini aktaran Üstün, bu rakamın, kişi başı 5 kültür kitabıyla 5 eğitim kitabına karşılık geldiğini sözlerine ekledi.

Üstün, son dönemde kişilerin doğrudan haberin, bilginin ve bilgi üretiminin kaynağı olduğu bir süreç yaşandığını, bu durumun kişisel donanım ve kitaba olan ihtiyacı da artırdığını vurgulayarak, "2020 yılına girerken pandemi nedeniyle ümitsizdik. Beklentilerimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. Kitap arzı buna bağlı olarak müthiş yükseldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kitabın kurucu güç olarak yükseleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kitap yayıncılığının okur talepleriyle belirlediğini, okuma alışkanlığındaki gelişmenin, hiçbir yorumla gölgelenemeyeceğini vurgulayan Üstün, "Bu sevinç hepimizin. Hepimiz birlikte bu sayıları daha da artırabiliriz." diye konuştu.

Tüm zamanların rekoru temmuzda geldi

Okuma kültürünün, ülkenin gelişmesine büyük bir ivme katacağının altını çizen Üstün, şunları kaydetti:

"Okuma kültürü konusunda millet olarak büyük bir gayretimiz var. Bu gayret, her türlü takdiri hak ediyor. Herkes, konumu, kurumu, kuruluşu ne olursa olsun, topyekun bu gelişmeye omuz vermeli. Ana medya, sosyal medya, devlet kurumları, yayıncılar, sivil toplum kuruluşları, 'ama' ve 'fakat' ile başlayan cümleler lütfen kurmasın, bu başarıyı geliştirecek eylemler oluştursun. Ülkemiz için birey olarak yapabileceğimiz bu güzel katkıyı birlikte yapalım. Kırdığımız rekor bizim için bir bayram hediyesi. Herkesin bu sevince ortak olmasını dilerim."

YAYFED rakamlarına göre, 2020 yılında üretilen kitap sayıları şöyle:

"Ocak ayında 32 milyon 764 bin 39, şubatta 31 milyon 611 bin 619, martta 33 milyon 75 bin 479, nisanda 22 milyon 805 bin 170, mayısta 23 milyon 588 bin 60, haziranda 50 milyon 665 bin 889, 29 Temmuz itibarıyla, sadece temmuz ayında üretilen kitap sayısı ise tüm zamanların rekoru 60 milyon 637 bin 920."