KİŞİLİĞİN KADERİN Mİ?

“İlişkilerin şifre kırıcısı”

Psikolog Pınar Maro 5 baskı yapan ve çok satanlar listesine giren “Mutluyken Zaman Hızlı Akar” adlı kitabından sonra, yeni kitabıyla yine insan ruhunun derinliklerine odaklanıyor.

Kendinizle ve çevrenizle ilişkinize yeni bir boyut kazandıracak “Kişiliğin Kaderin mi?” okura bir psikolog kaleminden daha çok; farkındalık ve kabulün, daha az hayal kırıklığı ile yaşamanın şifrelerini sunuyor. “Kişiliğin Kaderin mi?” ana-baba, karı-koca, ebeveyn-evlat, ast-üst, sevgili, arkadaş, yaşamdaki tüm rollerimiz ve tüm ilişkilerimizin şifresini kıracak bir başucu kitabı olma özelliği taşıyor.

Psikiyatri ve psikoloji bilimi on, hatta on bir kişilik yapısı olduğunu kabul ediyor. 11 kişilik yapısının ve bunların tanımlayıcı özelliklerinin yer aldığı kitapta; “Bir kişilik tipini nasıl tanırsınız?”, “Bu tip sizi kendine nasıl çeker?”, “Bu tiple neler yaşarsınız?” ve hatta “Nasıl ayrılırsınız?” sorularının yanıtları adım adım veriliyor. İlişkilerimizdeki sıkıntılara, açmazlara, can acıtıcı sorulara yanıt sunan kitap, tanıdığımız ya da tanıştığımız her insan için, ama en başta kendimizi daha iyi anlamak için tekrar tekrar başvurulacak bir el kitabı.

Maro’nun okurunun, ilk romanı Mutluyken Zaman Hızlı Akar’dan bildiği o kıvrak, yalın, derin ve zengin dil ikinci kitapta da devam ediyor. Yine, tutturulması güç bir ölçüyle: Meselenin açılmadık her ucuna dek cesurca giderek ama nerede duracağını da çok iyi bilerek. Pınar Maro okuru uçlara götürürken kahkahaya boğuyor, ağlanacak haline güldürüyor ama uca varıldığında, yani gülerken ağlamaya başladığınızda birden durup yazar olarak aradan çekilip, sizi iyileşmeniz için içinizdeki değerli özle baş başa bırakıyor.

Kitabının amacını Pınar Maro şöyle anlatıyor;

“Bu bir bilimsel makale veya bilimsel kitap hiç değil. Ben bu el kitabını kendinizi, yakınlarınızı, ilişkide olduğunuz kişileri tanıyın, anlayın ve kabul etmeyi deneyin diye yazdım. Kendimizden ve karşımızdakilerden ne bekleyip bekleyemeyeceğinizi bilirsek daha az hayal kırıklığı yaşamamız, kabule doğru yola çıkabilmemiz ve daha mutlu olmamız mümkün.”

Arka Kapak

Kişiliğin Kaderin mi?

Kendinizle ve çevrenizle ilişkinize yeni bir boyut kazandıracak.

Psikiyatri ve psikoloji bilimi on, hatta on bir kişilik yapısı olduğunu kabul ediyor. Herkesin nasıl ki bir burcu varsa, bir de kişilik yapısı var. İstisnasız hepimiz bu kişilik yapılarının içine doğuyoruz ama çoğumuzun bundan haberi bile yok. Şöyle düşünün: Birileri bize doğarken bir isim koymuş ama ismimizi bizim yerimize bilimin kulağına fısıldamış. Psikolog Pınar Maro bu kitabında, bize bizden gizlenmiş o ismimizi söylüyor adeta. Kendimizi, insanı, başımıza gelenleri ve gelecekleri anlamamızla, hayatımızın efendisi olmakla, kabul edip barışmakla ve devam etmekle doğrudan ilişkili bu konuyu tanrılar dağından indirip bize ait olabileceği bir alana çekiyor. Okurunun, ilk romanı Mutluyken Zaman Hızlı Akar’dan bildiği o kıvrak, yalın, derin ve zengin diliyle. Yine, tutturulması güç bir ölçüyle: Meselenin açılmadık her ucuna dek cesurca giderek ama nerede duracağını da çok iyi bilerek. Pınar Maro okuru uçlara götürürken kahkahaya boğar, ağlanacak haline güldürür ama uca varıldığında, yani gülerken ağlamaya başladığınızda birden durup yazar olarak aradan çekilir ve sizi iyileşmeniz için içinizdeki değerli özle baş başa bırakır.