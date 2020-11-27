Kısadan Hisse Kısa Film Günleri ödülleri sahiplerini buldu

"5. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" ödülleri genel ve lise kategorisinde sahiplerini buldu.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kısadan Hisse Kısa Film Günleri'nin ödül töreni Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

Program, önceki yıllara ait ödül töreni ve lansman görüntüleri ile ön elemeyi geçen filmlerden kestilerin gösterilmesiyle başladı.

Açılış konuşmasını yapan Genç Öncüler Gençlik Hareketi Başkanı Aşkın Özcan, nisan ayında yapılması planlanan fakat ertelenen ödül töreninin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirildiğini anımsattı.

Organizasyona her yıl yenilikler kattıklarını dile getiren Özcan, filmlerin bu yıl tema sınırlaması koymaksızın değerlendirildiğini kaydetti.

Festivalin Genel Koordinatörlüğünü de üstlenen Özcan, yarışmaya katılan 433 film arasından genel kategoride 24, lise kategorisinde ise 7 filmin finale kaldığını ve 8 filmin ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Yarışmaya katkıda bulunanlara teşekkür eden Özcan, "Sinemaya girilen ilk kapı kısa film. Kısa filmin kapısı ise senaryo. Yarışmayla ödüllendirdiğimiz kısa filmcileri, fikirlerini senaryoya dolayısıyla sinema diline aktarmaları noktasında da desteklemek istiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu tür yarışmalarla genç yeteneklerimizi biraz daha teşvik etmiş oluruz. İstikrarlı bir şekilde devam eden bu kısa film yarışması kısa filmciler için büyük bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

Yönetmen Nazif Tunç "Onur Ödülü" aldı

Yarışmada bu yıl "Halk Film" adına "Onur Ödülüne" layık görülen yönetmen Nazif Tunç, ödül ve plaketini sinema yazarı İhsan Kabil'in elinden aldı.

Tunç, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada beşinci kez düzenlenen yarışmanın, Anadolu'da ve Türkiye'de memleketin gerçeklerine uygun konularda yönetmenlerin yetişmesini sağlayacak bir ocak olduğunu ifade etti.

Yücel Çakmaklı'nın desteğiyle 1989 yılında sinemaya başladığını belirten ve bu alanda yaptığı çalışmalara ilişkin bilgi veren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu'nun bütün edebiyatının, bir hak ve hakikat arayışı içinde olduğunu gördüm. Sinemanın da kısa filmci arkadaşlarla uzun metraj yönetmen arkadaşlarla hak ve hakikati gösteren bir sanat olmasını ümit ediyorum. Ulu bir yolun yalnız olmayan yolcularıyız artık. Bizden beklenilen bir takım filmleri yapacak bir deneyime de kavuştuğumuza inanıyorum."

Genç yönetmenlere 35 bin lira ödül verildi

Lise kategorisinde birincilik ödülüne "Tears" filmiyle Remiye Zeynep Yalçınkaya, ikinciliğe "Mütemadiyen" ile İbrahim Kerem Tutal, üçüncülüğe ise "Atom" ile Bengisu Koca layık görüldü.

Tedbirler nedeniyle törene katılamayan ve ödülleri ailelerine teslim edilen genç yönetmenlerin duygu ve düşüncelerini aktardığı video mesajlar da programda izlendi.

Genel kategoride "APP" adlı yapımla birincilik ödülü Hatice Aşkın'a, ikincilik ödülü "Tor" filmiyle Ragıp Türk'e ve üçüncülük ödülü de "İkame" adlı kurmacayla Erkan Orasan'a teslim edildi.

Ayrıca Kasım Ördek, "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" adlı kurmaca filmiyle Genç Öncüler Özel Ödülü'ne layık görülürken, Jüri Özel Ödülü ise "Servis" ile Ramazan Kılıç'a verildi.

Genel kategoride birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 4 bin lira, Jüri Özel Ödülü ve Genç Öncüler Özel Ödülü olarak ikişer bin lira, lise kategorisinde yarışan filmlerde ise birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül olmak üzere toplamda 35 bin lira ödül dağıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, bu yıl jürisinde Atalay Taşdiken, Cemal Şakar, İpek Tuzcuoğlu, Seyid Çolak ve Belkıs Bayrak'ın yer aldığı yarışmanın ödül törenine İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Can'ın yanı sıra pek çok yönetmen, yapımcı ve sinema camiasından isimler katıldı.