‘Kırmızı Balık Live Show Gösterisi’ 3 Aralık’ta Trump Sahne’de çocuklarla buluşuyor

İnteraktif tiyatral heyecanlı bir konuya sahip Kırmızı Balık Live Show, görsel şölenlerin ve özel sahne şovlarının yanı sıra çocukların kişisel gelişimine yardımcı ögeler içeriyor.

Psikolog Hamdi Kaval tarafından özenle incelenen oyunun konusu ise şöyle: Balıkçı Kral’ın ülkesinde herkes çok mutludur. Bu mutluluğun sırrı kralın ve ailesinin halkına mutluluk ve sevgi dağıtmasıdır. Balıkçı Kral’ın sevimli kızı Lili, en yakın arkadaşı Şeker ile baloncuk makinesiyle tüm ülkeye mutluluk saçarlarken baloncuk makinesi kaybolur. Balıkçı Kral, denizlerin sevimli kahramanı, eski dostu Kırmızı Balık’tan yardım ister.