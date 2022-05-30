Kırklareli'nde 'Dal evler' 8 bin 200 yıl önceki köy yaşamını anlatıyor

Asilbeyli köyü yolu üzerinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan başkanlığında 28 yıl süren ve 2019 yılında sona eren kazılarda önemli bilgilere ulaşıldı.

2012 yılında kurulan, saman ve dallar ile oluşturulan eski yapıları andıran "Dal evler"de, 8 bin 200 yıl öncesinde bölgede yaşayan çiftçilere ait köy yaşamı, kullandıkları malzemeler ile tarım ve çiftçilik, maketlerle canlandırılıyor.

"Dal evler", her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çekiyor.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Kırklareli'nin kadim uygarlıklara ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin eşsiz zenginlikleri barındırdığını ifade eden Şen, Trakya topraklarının iki büyük kıta arasında bir geçiş güzergahı olduğunu belirtti.