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Kıbrıslı rock grubu GANCELLİ 3. single'

Kıbrıs’ta 2014 yılında kurulan Türkçe Rock Grubu Gancelli’nin 'Yeni Bir Dünya İstiyorum’ ve 'Beni Unut Gitsin' sonrası yeni bestesi 'İnadına Vur Yüreğim'i tüm dijital platformlarda yayımlandı.

Kıbrıslı rock grubu GANCELLİ 3. single'

Melodik yapısı ve umut dolu sözleri ile dinleyicisinden tam not alan şarkının sözleri aynı zamanda grubun solisti Ufuk Aydoğan'a müziği ve düzenlemesi Gancelli'ye ait.

Demir bahçe kapısı anlamına gelen “Gancelli”, Vokal+Gitar Ufuk AYDOĞAN, Elektro Gitarda Mert TALUĞ, Bass Gitarda Osman İbrahim ŞEN, Klavyede Mehmet İZBUL ve Davulda Can KELİK’den oluşuyor.

Kayıtları Stüdyo Gelişim'de yapılan İnadına Vur Yüreğim'in mix ve mastering’inde gene aynı stüdyoda Mehmet Ali Akçal, Niyazi Nasıfoğlu tarafından yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gancelli
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